بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الأوقاف: انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين في 13 أيار

3 ساعات ago
وزير الأوقاف: انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين في 13 أيار

وطنا اليوم:تنطلق الأربعاء 13 أيار 2026، أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وفق ما أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.
وقال الخلايلة الأربعاء، إن حفل الوداع الرسمي لقوافل الحجاج سيقام في منطقة الجيزة جنوبي العاصمة عمّان.
وأضاف أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج الحالي 1447هـ/2026م، ضمن خطة متكاملة تغطي جميع مراحل الرحلة منذ مغادرة الحجاج الأراضي الأردنية وحتى وصولهم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وعودتهم إلى المملكة.
وأشار الخلايلة إلى وجود فاحصين فنيين للحافلات، إضافة إلى حافلات احتياط سترافق حافلات الحجاج.
وتبلغ حصة الأردن 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من فلسطينيي 48.
وكانت وزارة الأوقاف قد اعتمدت آلية اختيار الحجاج وفق معيار الأكبر سنا، حيث شمل هذا المعيار مواليد 31 آذار 1954 فما دون، ولاحقا دعت المسجلين من مواليد 1 نيسان حتى 31 كانون الأول 1954 إلى مراجعة مديريات الأوقاف لتسلّم تصاريحهم.
وأفرزت القرعة اختيار 1300 حاج من المسجلين عبر الموقع الإلكتروني من مواليد 1980 فما دون، وذلك من بين قرابة 28 ألف مواطن ومواطنة تقدموا للتسجيل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:04

البوتاس العربية تُنشئ أول محطة طاقة شمسية عائمة في الأردن بقدرة 6 ميجاواط ذروة

13:59

الصحة العالمية : خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفا

13:52

مجموعة الخليج للتأمين – الأردن و بنك الأردن يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق وتقديم خدمات التأمين المصرفي

13:47

فرص الأردن الاقتصادية في زمن التحديات

13:44

بإدراج فني السيراميك والزخرفة إلى حقوله الإبداعية .. “بشاير جرش” للمواهب الشابة يفتح أبواب المشاركة في نسخته 13

13:41

اطلاق رحلات جوية دولية مباشرة منتظمة بين العقبة وكل من الرياض وأبوظبي

13:37

ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد

13:35

الصناعة والتجارة: تحرير 1500 مخالفة منذ بداية العام الحالي

12:33

تفاهم أميركي إيراني مرتقب ينهي الحرب ويفتح مفاوضات لمدة 30 يوما

12:25

عمان الاهلية تُنظّم زيارة ميدانية لطلبة هندسة السيارات وتَعقد ندوات إرشادية لطلبة المدارس المهنية بالسلط

12:21

محمد إرشيد من عمّان الأهلية يحصل على منحة Mitacs الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي

12:12

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني

وفيات
وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026