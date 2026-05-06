وزير الأوقاف: انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين في 13 أيار

وطنا اليوم:تنطلق الأربعاء 13 أيار 2026، أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وفق ما أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.

وقال الخلايلة الأربعاء، إن حفل الوداع الرسمي لقوافل الحجاج سيقام في منطقة الجيزة جنوبي العاصمة عمّان.

وأضاف أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج الحالي 1447هـ/2026م، ضمن خطة متكاملة تغطي جميع مراحل الرحلة منذ مغادرة الحجاج الأراضي الأردنية وحتى وصولهم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وعودتهم إلى المملكة.

وأشار الخلايلة إلى وجود فاحصين فنيين للحافلات، إضافة إلى حافلات احتياط سترافق حافلات الحجاج.

وتبلغ حصة الأردن 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من فلسطينيي 48.

وكانت وزارة الأوقاف قد اعتمدت آلية اختيار الحجاج وفق معيار الأكبر سنا، حيث شمل هذا المعيار مواليد 31 آذار 1954 فما دون، ولاحقا دعت المسجلين من مواليد 1 نيسان حتى 31 كانون الأول 1954 إلى مراجعة مديريات الأوقاف لتسلّم تصاريحهم.

وأفرزت القرعة اختيار 1300 حاج من المسجلين عبر الموقع الإلكتروني من مواليد 1980 فما دون، وذلك من بين قرابة 28 ألف مواطن ومواطنة تقدموا للتسجيل.