براءة فضل شاكر من التهمة الجنائية الموجهة إليه

ساعتين ago
وطنا اليوم:أصدرت محكمة جنايات بيروت، الأربعاء، حكماً ببراءة النجم اللبناني فضل شاكر، من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، بعد عدة أشهر من المداولات القضائية والاستماع إلى شهادة شهود الإثبات والنفي.
ونال فضل شاكر حكماً بالبراءة من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود في مدينة صيدا عام 2013؛ لعدم ثبوت الأدلة القانونية على هذه التهمة، فضلاً عن عدم اعتراف أحد المدعى عليهم، بينهم الشيخ أحمد الأسير، على الفنان فضل شاكر، إضافة إلى وجود ما يسمى بـ”الإسقاطات” في هذا الملف القضائي، خاصة في ظل تضارب أقوال المدعي على الفنان اللبناني، فضلاً عن تنازله قبل عدة سنوات عن الدعوى القضائية.
ومن المنتظر أن يمثل الفنان فضل شاكر أمام قاضي المحكمة العسكرية في بيروت، العميد وسيم فياض، يوم الثلاثاء 26 مايو الحالي، للاستماع إلى مزيد من الشهود ومرافعة الادعاء العام، ودفوعات الفريق القانوني عن الفنان فضل شاكر.
ويمكن أن يتم تقديم أو تأخير الموعد، لعدة أيام، في حال أعلن عن عطلة رسمية في لبنان، كون تاريخ الجلسة يصادف يوم وقفة عرفة، وهو اليوم الذي يسبق يوم عيد الأضحى المبارك.
ويمهد إعلان براءة فضل شاكر الطريق لصدور أحكام مماثلة جديدة أمام القضاء العسكري، كون الحكم بالبراءة في القضية الجنائية يشكّل مؤشراً إضافياً على عدم تورّط فضل شاكر في أحداث عبرا التي ينفي الفنان اللبناني المشاركة فيها، فضلاً عن عدم وجود أي دليل بالصوت أو الصورة أو الفيديو على وجوده، وهو الأمر الذي أكده شهود المحكمة في الجلسات السابقة.


