ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 200 كم/ ساعة

وطنا اليوم:ضبطت إدارة الدوريات الخارجية اليوم الأربعاء، مركبتين تسير إحداهما بسرعة 227 كم/ ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء، وأخرى تسير بسرعة 200 كم/ ساعة على ذات الطريق واتُخذ المقتضى القانوني بحقهما.

وقالت إدارة السير في التقرير المروري الخاص بالإدارات المرورية اليومي إن الفرق المختصة تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور على طريق إربد-عمان ما قبل جسر النعيمة، ونتج عن الحادث حالة وفاة و3 إصابات متوسطة وتم إسعافهم إلى مستشفى الملك المؤسس وتم إخلاء الوفاة، كما تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بعد جسر المدينة السكنية (الحسا) باتجاه الجنوب، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم إسعاف الإصابة من قبل طواقم الدفاع المدني.

وأشارت إلى أن شارع عمان التنموي ما يزال يشهد أعمال صيانة “كشط وتعبيد” ما قبل جسر الترخيص بـ 2 كم وما قبل جسر الماضونة بـ 1 كم باتجاه الزرقاء، والدوريات موجودة في الموقع للدلالة والإرشاد