بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يهدد 12 بلدة لبنانية بالإخلاء الفوري

46 دقيقة ago
جيش الاحتلال يهدد 12 بلدة لبنانية بالإخلاء الفوري

وطنا اليوم:وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء ، إنذارا عاجلا إلى سكان 12 بلدة وقرية في جنوب لبنان والبقاع الغربي، مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر نحو أراض مفتوحة.
وشمل التهديد كلا من: كوثرية السياد، الغسانية، مزرعة الداوودية، بدياس، ريحان، زلايا، البازورية، حاروف، حبوش، أنصارية، قلاويه، ودير الزهراني، بدعوى قيام “حزب الله” بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هذا الإجراء يأتي للعمل “بقوة” ضد أهداف تابعة للحزب، محذرا المدنيين اللبنانيين من أن التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته يعرض حياتهم للخطر الداهم.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الغارة العنيفة التي استهدفت صباح اليوم منزل رئيس بلدية “زلايا” في البقاع الغربي، مما يؤكد نية الاحتلال توسيع رقعة العمليات الحربية رغم المساعي الدولية للتهدئة.
ويعيش الجنوب اللبناني ومناطق البقاع حالة من النزوح القسري الجديد وسط دوي صافرات الإنذار وتحليق مكثف للطيران الحربي والمسير.
وتشير التقارير الميدانية من لبنان إلى أن السكان في البلدات المذكورة باشروا بإخلاء مساكنهم تحت وطأة التهديد، فيما تتصاعد المخاوف من حدوث مجازر بحق المدنيين الذين قد لا يستطيعون المغادرة بالعين المجردة، في ظل تبادل الاتهامات حول من بدأ بخرق الهدنة الهشة التي لم تصمد أمام الاندفاع العسكري للاحتلال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:28

وفيِّات الاربعاء 6-5-2026

10:19

شركة شحن فرنسية تؤكد استهداف سفينة لها في هرمز الثلاثاء

10:06

جامعة فيلادلفيا تحصد 4 ميداليات ملونة في بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو

09:48

الولايات المتحدة تغلق قنصليتها في بيشاور بباكستان بسبب مخاوف أمنية

09:39

البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت

09:35

ولي العهد مدرسة الخلق والإنسانية والتواضع والنشاط

09:34

تمكيناً لأسرة المؤمّن عليه الحكم بالحبس (5) سنوات يفتح خيار سحب اشتراكات الضمان

09:32

توغل إسرائيلي في قريتي صيدا الحانوت والرفيد بريف القنيطرة

09:23

الحديد مديرا للمركز الإعلامي بأمانة عمان الكبرى

09:22

مبادرةحملة نظافه

09:19

قمة أردنية قبرصية يونانية في عمّان اليوم

09:12

ترامب يعلن تعليق عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز

وفيات
وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026