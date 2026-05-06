جيش الاحتلال يهدد 12 بلدة لبنانية بالإخلاء الفوري

وطنا اليوم:وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء ، إنذارا عاجلا إلى سكان 12 بلدة وقرية في جنوب لبنان والبقاع الغربي، مطالبا إياهم بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر نحو أراض مفتوحة.

وشمل التهديد كلا من: كوثرية السياد، الغسانية، مزرعة الداوودية، بدياس، ريحان، زلايا، البازورية، حاروف، حبوش، أنصارية، قلاويه، ودير الزهراني، بدعوى قيام “حزب الله” بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هذا الإجراء يأتي للعمل “بقوة” ضد أهداف تابعة للحزب، محذرا المدنيين اللبنانيين من أن التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته يعرض حياتهم للخطر الداهم.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الغارة العنيفة التي استهدفت صباح اليوم منزل رئيس بلدية “زلايا” في البقاع الغربي، مما يؤكد نية الاحتلال توسيع رقعة العمليات الحربية رغم المساعي الدولية للتهدئة.

ويعيش الجنوب اللبناني ومناطق البقاع حالة من النزوح القسري الجديد وسط دوي صافرات الإنذار وتحليق مكثف للطيران الحربي والمسير.

وتشير التقارير الميدانية من لبنان إلى أن السكان في البلدات المذكورة باشروا بإخلاء مساكنهم تحت وطأة التهديد، فيما تتصاعد المخاوف من حدوث مجازر بحق المدنيين الذين قد لا يستطيعون المغادرة بالعين المجردة، في ظل تبادل الاتهامات حول من بدأ بخرق الهدنة الهشة التي لم تصمد أمام الاندفاع العسكري للاحتلال.