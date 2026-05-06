جامعة فيلادلفيا تحصد 4 ميداليات ملونة في بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو

وطنا اليوم:سجلت جامعة فيلادلفيا حضورًا رياضيًا لافتًا، بعد تتويج طلبتها بأربع ميداليات ملونة (فضيتان وبرونزيتان)، ضمن منافسات بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو، التي استضافتها جامعة عمان الأهلية، بمشاركة 23 جامعة حكومية وخاصة من مختلف محافظات المملكة.

وعلى صعيد منافسات الطلاب، قدم فريق الجامعة أداءً متماسكًا عكس مستوى الجاهزية الفنية والبدنية العالية؛ حيث توّج الطالب نور الدين عماد طه أحمد، من تخصص التربية الرياضية، بالميدالية البرونزية لوزن (تحت 58 كغم)، فيما أحرز الطالب زيد عبد الناصر الميمة، من تخصص أمن المعلومات والفضاء السيبراني، الميدالية البرونزية لوزن (تحت 74 كغم).

وفي منافسات الطالبات، واصل فريق الجامعة تألقه بصعوده إلى منصات التتويج بعد سلسلة من النزالات القوية والعروض الفنية المتميزة؛ إذ حصدت الطالبة إسلام محمد سارجية، من تخصص العلاج الطبيعي، الميدالية الفضية لوزن (تحت 73 كغم)، فيما نالت الطالبة جنا موسى العبوشي، من تخصص هندسة البرمجيات، الميدالية الفضية لوزن (تحت 62 كغم).

وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة فيلادلفيا على خارطة الرياضة الجامعية، كما تؤكد فاعلية البرامج التي تنفذها عمادة شؤون الطلبة، ممثلة بدائرة الأنشطة الرياضية، في اكتشاف المواهب وصقلها ضمن بيئة تنافسية احترافية.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية الجامعة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضورها في المحافل الوطنية والدولية، وبناء شخصية طلابية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والكفاءة البدنية، بما يسهم في رفد المنتخبات الوطنية بكفاءات رياضية واعدة.