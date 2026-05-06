بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

منع النائب وسام الربيحات من السفر على خلفية قضايا غسل أموال

3 ساعات ago
منع النائب وسام الربيحات من السفر على خلفية قضايا غسل أموال

وطنا اليوم:أفادت مصادر مطلعة بمنع النائب وسام الربيحات من السفر على خلفية قضايا مرتبطة بتحويلات مالية وغسل أموال، وذلك في أعقاب زوال حصانته البرلمانيه بفض الدورة العادية لمجلس النواب الأردني.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن كان مدعي عام عمان قد قرر في وقت سابق توقيف النائب الربيحات وعدد من الأشخاص الآخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، حيث وُجهت لهم تهم جنائية تتعلق بغسل الأموال، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (3) و (30) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث سبق وأن مثل النائب الربيحات أمام القضاء بعد فض الدورة العادية لمجلس الأمة وتؤكد مصادر قانونيه أن فض الدورة أدى عملياً إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه وإتاحة ملاحقته قانونياً و تجدر الاشارة أن هذه القضية لا ترتبط بجمع التبرعات لقطاع غزة كما يشاع، وأن التحقيقات الجارية تتعلق بتحويلات مالية من محفظته الخاصة وقضايا غسل أموال بحتة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:04

البوتاس العربية تُنشئ أول محطة طاقة شمسية عائمة في الأردن بقدرة 6 ميجاواط ذروة

13:59

الصحة العالمية : خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفا

13:52

مجموعة الخليج للتأمين – الأردن و بنك الأردن يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق وتقديم خدمات التأمين المصرفي

13:47

فرص الأردن الاقتصادية في زمن التحديات

13:44

بإدراج فني السيراميك والزخرفة إلى حقوله الإبداعية .. “بشاير جرش” للمواهب الشابة يفتح أبواب المشاركة في نسخته 13

13:41

اطلاق رحلات جوية دولية مباشرة منتظمة بين العقبة وكل من الرياض وأبوظبي

13:37

ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد

13:35

الصناعة والتجارة: تحرير 1500 مخالفة منذ بداية العام الحالي

12:33

تفاهم أميركي إيراني مرتقب ينهي الحرب ويفتح مفاوضات لمدة 30 يوما

12:25

عمان الاهلية تُنظّم زيارة ميدانية لطلبة هندسة السيارات وتَعقد ندوات إرشادية لطلبة المدارس المهنية بالسلط

12:21

محمد إرشيد من عمّان الأهلية يحصل على منحة Mitacs الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي

12:12

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني

وفيات
وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026