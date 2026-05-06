منع النائب وسام الربيحات من السفر على خلفية قضايا غسل أموال

وطنا اليوم:أفادت مصادر مطلعة بمنع النائب وسام الربيحات من السفر على خلفية قضايا مرتبطة بتحويلات مالية وغسل أموال، وذلك في أعقاب زوال حصانته البرلمانيه بفض الدورة العادية لمجلس النواب الأردني.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن كان مدعي عام عمان قد قرر في وقت سابق توقيف النائب الربيحات وعدد من الأشخاص الآخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، حيث وُجهت لهم تهم جنائية تتعلق بغسل الأموال، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (3) و (30) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث سبق وأن مثل النائب الربيحات أمام القضاء بعد فض الدورة العادية لمجلس الأمة وتؤكد مصادر قانونيه أن فض الدورة أدى عملياً إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه وإتاحة ملاحقته قانونياً و تجدر الاشارة أن هذه القضية لا ترتبط بجمع التبرعات لقطاع غزة كما يشاع، وأن التحقيقات الجارية تتعلق بتحويلات مالية من محفظته الخاصة وقضايا غسل أموال بحتة