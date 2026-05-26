حركة نزوح كثيفة من النبطية جراء تهديدات الاحتلال بإخلاء المنطقة

وطنا اليوم:تشهد مدينة النبطية جنوبي لبنان حركة نزوح كثيفة باتجاه العاصمة بيروت ومدينة صيدا، على وقع تهديدات إسرائيلية جديدة بإخلاء المنطقة.

وقال مصدر أمني لبناني إن الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ منذ صباح اليوم غارات مكثفة استهدفت عدة بلدات في قضائي النبطية وصور، بالتزامن مع قصف مدفعي تدميري واسع.

وأضاف المصدر أن الطيران الحربي شن غارتين على بلدة الريحان في قضاء جزين، في حين أدت غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على برك رأس العين في صور إلى إصابة شخص بجروح.

وأشار إلى أن الطيران المسيّر استهدف على عدة دفعات مركز الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة صريفا بقضاء صور، ما أسفر في حصيلة أولية عن ارتقاء شهيد، لافتاً إلى تسجيل تحليق مكثف ومستمر للطيران المسيّر في أجواء العاصمة بيروت وضواحيها.

تصعيد عسكري

وأفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش توغل ونفذ عمليات شمال «الخط الأصفر» في جنوب لبنان، بهدف استهداف مسيّرات «حزب الله».

وأشار معهد أبحاث إسرائيلي إلى أن الحزب بدأ استخدام طائرات مسيّرة متفجرة مزودة بكاميرات حرارية ليلًا، ضمن استراتيجية تعتمد على رصد تحركات الضباط الإسرائيليين واستهدافهم بهجمات مركبة باستخدام مسيّرات هجومية وانتحارية.

وأضاف أن إدخال أسراب من المسيّرات متعددة الاتجاهات يمثل تطورًا لافتًا للتغلب على أنظمة الدفاع الجوي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن الجيش أصدر أوامر باستدعاء جنود احتياط لتوسيع عملياته خارج ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، فيما ذكرت القناة 13 أن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعًا اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 15 بأن الجيش أعلن رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 مايو/أيار، عقب التصعيد شمالًا.

وأربك «حزب الله» الحسابات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، خصوصًا عبر سلاح الطائرات المسيّرة، بعد تنفيذ ضربات مؤثرة ضد الجيش الإسرائيلي وتوثيقها.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات نتنياهو، أمس الاثنين، التي أكد فيها أن إسرائيل ستصعّد غاراتها على «حزب الله» في لبنان.