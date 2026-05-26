5 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في غزة

وطنا اليوم:استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار وقصف شنته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن جنود الاحتلال وطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

ويأتي اطلاق النار وهذا القصف في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والذي أسفر عن استشهاد 72,797 مواطنا، و172,821 مصابا، وتدمير واسع في المنازل والبنية التحتية ومرافق الخدمات.