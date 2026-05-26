خطيب عرفة: أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره

وطنا اليوم:دعا خطيب يوم عرفة، الشيخ علي الحذيفي إلى إصلاح أحوال المسلمين وجمع كلمتهم على الحق، مؤكدا أن مناسك الحج تخلو من أي شعارات أو نداءات سياسية أو حزبية، ومشددا على أن تقوى الله تمثل السبيل للنجاة في الدنيا والآخرة.

وقال الحذيفي في خطبته من مسجد نمرة اليوم الثلاثاء: “اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق”، في وقت يتابع فيه الملايين خطبة عرفة التي تمثل ذروة الشعيرة.

وأضاف: «إن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره».

وذكّر الحذيفي في خطبته بأركان الإسلام الخمسة مع التوصية بالخوف من الله تعالى.

وأضاف ان لله في الخلق سننا كونية على العبد ان يستفيد منها ويؤمن بها.

واضاف: في الحج لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى اللّٰه عليه وسلم وطهارة في الظاهر والباطن.

وقال: قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق، يفدون استجابة لدعوة التوحيد لإفراد الله بالعبادة وترك الشرك به، ثم أدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان وإقامة واحدة في مسجد نمرة.

ويتزامن ذلك مع توافد الحجاج منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات، حيث يقف أكثر من 1.5 مليون حاج لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، في مشهد إيماني مهيب تغمره أجواء الخشوع والترقب.

وأظهر بث لقناة الإخبارية السعودية حشود الحجاج وهم يرفعون أكفّ الضراعة عند جبل عرفات، فيما تتردد التلبية في أرجاء المشعر “لبيك اللهم لبيك”.

ومع دخول وقت الظهر، أُديت صلاتا الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بسنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، عقب الاستماع إلى خطبة عرفة التي تضمنت التذكير بفضائل هذا اليوم العظيم والدعوة إلى التمسك بالقيم الإيمانية.

ومع غروب شمس يوم 9 ذي الحجة، تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتيْ المغرب والعشاء جمعا وقصرا.

وكانت السعودية أعلنت -مساء أمس الاثنين- اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية (8 ذي الحجة) الذي يستعد فيه الحجاج لوقفة يوم عرفة.

خدمات متكاملة

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب في مؤتمر صحفي: “نفذنا المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بطمأنينة وتنسيق تام مع كافة الأجهزة، وتم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بانسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، تمهيدا لتصعيدهم، الثلاثاء، إلى مشعر عرفات”.

وفي المؤتمر ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة عبد العزيز عبد الباقي أن “المنظومة الصحية تواصل تنفيذ خططها التشغيلية والوقائية بأعلى درجات الجاهزية، ضمن منظومة وطنية متكاملة تمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويُسْر”.

ويستمر موسم الحج 5 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة اليوم الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وأعلنت السعودية -يوم الجمعة الماضي- وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة العربية السعودية.