إيران تعلن استهداف مسيّرات ومقاتلة أميركية وتتوعد بالرد

وطنا اليوم:أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أن طهران تحتفظ بحق الرد على أي خرق أميركي لوقف إطلاق النار، مؤكداً في الوقت ذاته إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ-9.

وأوضح الحرس الثوري في بيان له أنه استهدف أيضاً طائرة مسيّرة من طراز RQ-4، إضافة إلى مقاتلة من نوع F-35، خلال محاولة استهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

وشدد البيان على أن إيران “تحتفظ بحق الرد المشروع والحاسم” على أي انتهاك لوقف إطلاق النار، في ظل استمرار التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، توعد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بالرد “الحاسم والساحق” على أي هجمات تستهدف القوات الإيرانية، عقب الضربات الأميركية الأخيرة على مواقع في جنوب إيران.