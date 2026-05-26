عيد الاستقلال ال80 … مسيرة وطن وإرث قيادة

وطنا اليوم _

بقلم: محمد خالد الزعبي

يمثل عيد الاستقلال الثمانون في المملكة الأردنية الهاشمية محطة وطنية راسخة في وجدان الأردنيين، تعكس عمق التجربة التاريخية للدولة، وتجسد معاني السيادة والكرامة التي تأسست عليها مسيرتها منذ البدايات، حيث لم يكن الاستقلال مجرد حدث عابر في سجل الزمن، بل تحوّل إلى نقطة انطلاق حقيقية لمشروع وطني متكامل، صاغ ملامح الدولة الحديثة ورسخ حضورها بين الأمم، وجعل من الأردن نموذجًا في الثبات والقدرة على الاستمرار رغم التحديات، لتبقى هذه المناسبة رمزًا حيًا للفخر الوطني المتجدد في كل عام.

ثمانون عامًا من الاستقلال تختزل قصة وطنٍ لم يتوقف عند حدود التأسيس، بل واصل البناء والتحديث بثبات وإصرار، مستندًا إلى إرادة سياسية صلبة وشعبٍ مؤمن بقدراته وإمكاناته، حيث استطاع الأردن عبر هذه العقود أن يواجه التحديات المتلاحقة بثقة، وأن يخرج من كل مرحلة أكثر قوة وصلابة، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا يتمثل في بناء دولة عصرية متوازنة، قادرة على مواكبة التطورات، دون أن تفقد هويتها أو ثوابتها الوطنية الراسخة.

وقد ارتكزت الدولة الأردنية على منظومة متكاملة من القيم التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات، فكان الاستثمار في التعليم، وتطوير القطاع الصحي، وبناء المؤسسات الوطنية القوية، وتعزيز سيادة القانون، من أبرز الملامح التي شكلت أساس هذا البناء المتين، حيث لم يكن التقدم محصورًا في جانب دون آخر، بل جاء شاملاً لمختلف القطاعات، بما يعكس رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها.

وفي هذا السياق، يقود جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة الوطن برؤية واضحة تستند إلى التحديث الشامل والإصلاح المستمر، حيث يواصل العمل على تعزيز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا، وترسيخ مبادئ دولة المؤسسات والقانون، والسعي الدائم إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع تطلعات الأردنيين، ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات بثقة واقتدار، مستندًا في ذلك إلى نهج هاشمي أصيل يقوم على الحكمة والاعتدال والانفتاح.

وإلى جانبه، يبرز دور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الذي يمثل طموح الشباب الأردني وروح المستقبل، حيث يجسد نموذجًا قياديًا شابًا يسهم في تعزيز مسيرة التحديث، ويدعم المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب وتطوير قدراتهم، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة، ويعكس حرص القيادة على إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة البناء، وتحمل المسؤولية بكل كفاءة واقتدار.

وفي محيط إقليمي مليء بالتحديات ، استطاع الأردن أن يحافظ على استقراره وثباته، وأن يقدم نموذجًا متقدمًا في الاعتدال والاتزان، بفضل سياسات حكيمة، وقيادة واعية، وإرادة وطنية صلبة تدرك أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي، وتعزيز الجبهة الوطنية، كركيزة أساسية لمواجهة مختلف التحديات، والاستمرار في مسيرة التقدم بثقة وثبات.

اقتصاديًا، واجه الأردن تحديات كبيرة فرضتها الظروف الإقليمية والدولية، إلا أنه تمكن من تحقيق إنجازات مهمة، من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة، والانفتاح على الاستثمارات، والعمل المستمر على تطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد ظل المجتمع الأردني مثالًا حيًا في التماسك والتكافل، محافظًا على قيمه الأصيلة التي توارثها عبر الأجيال، حيث شكلت هذه القيم مصدر قوة حقيقية في مواجهة التحديات، وأسهمت في تعزيز روح الانتماء الوطني، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أبناء الوطن، بما يعكس صورة مجتمع متماسك قادر على الصمود والتكيف مع مختلف الظروف.

سياسيًا، واصل الأردن أداء دوره الفاعل والمؤثر على الساحة الدولية، مدافعًا عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث بقي موقفه ثابتًا وواضحًا، قائمًا على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى تحقيق السلام العادل والشامل، انطلاقًا من مسؤولياته التاريخية ومواقفه المبدئية التي لم تتغير رغم تعاقب الظروف.

وفي عيد الاستقلال الثمانين، تتجدد العزيمة والإرادة على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، وتعزيز ما تحقق من مكتسبات، والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، يبقى فيه الأردن نموذجًا للدولة القوية بقيادتها، والراسخة بإرادة شعبها، والماضية بثقة نحو المزيد من التقدم والازدهار، لتستمر هذه المسيرة الوطنية عنوانًا للفخر والاعتزاز عبر الأجيال.

وفي هذه المناسبة الوطنية الخالدة، يؤكد الأردنيون أن الاستقلال لم يكن يومًا محطة عابرة، بل نهجًا مستمرًا يتجدد مع كل جيل، وإرادة لا تعرف التراجع مهما تعاظمت التحديات حيث إنه يجسد معنى الدولة التي تمضي بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخٍ راسخ، وقيادة حكيمة، وشعب لا يساوم على وطنه.

وسيبقى الأردن، كما كان دومًا، ماضيًا في طريق البناء والإنجاز، قويًا بوحدته، ثابتًا بمبادئه، عالي الراية بإرادة أبنائه، ليظل نموذجًا للوطن الذي لا يتوقف عن صناعة مجده، ولا يتردد في رسم ملامح غده.