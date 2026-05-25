الملك يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

وطنا اليوم:ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني كلمة بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.

ووصف جلالة الملك الأردنيين بالشعب الأصيل العتيد الثابت على مبادئه.

وقال جلالته إن الاستقلال حاضر معنا نصونه أمانة وعهدا وميثاقا.

وأشار جلالة الملك في كلمته إلى الحضارات التي عاشت على أرض الأردن وقدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود.

وأضاف جلالته عن القيم الأردنية: “هذا الوطن عظيم الشأن سخي العطاء عروبي الهوى يعتلي لسانه بأبشر جوابا سابقا للطلب”.

وأكد جلالة الملك أن ذكرى الاستقلال احتفال بما يمتلكه الاردنيون من قدر وقُدرة.

وقال إن وطننا الذي صمد عبر العقود واثق الخطى مقدام لا يتردد.

وحول ثبات الأردن على مواقفه أكد جلالة الملك أن وطننا يعرف وجهته ويعرف خياراته، وأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

وقال جلالة الملك مخاطبا العائلة الأردنية: “بيننا عهد يحفظ في الصدور الله أعلم به من كل قول”.

ورعى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ولدى وصول جلالة الملك ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى موقع الحفل محاطا بالموكب الأحمر، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته، فيما استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزفت الموسيقى السلام الملكي.