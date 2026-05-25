كلبة ضالة تثير الذعر في بيت يافا بعد عقر 4 أطفال بينهم طفلة تبلغ 11 عاماً

30 دقيقة ago
وطنا اليوم:شهدت بلدة بيت يافا غرب محافظة إربد حوادث متكررة لعقر أطفال من قبل كلبة ضالة، كان آخرها إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، ما أثار حالة من القلق والخوف بين السكان.
وقال مواطنون إن الكلبة وصغارها تتخذ من شجرة صبّار تقع أمام مدخل أحد المنازل مأوى لها، الأمر الذي تسبب بحالة من الذعر، خصوصاً بين الأطفال أثناء مرورهم في المنطقة.
وأوضح المواطن إبراهيم الدولات أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للعقر ارتفع إلى أربعة، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل جذري للمشكلة ومنع تكرار الحوادث.
وأضاف أن الأهالي تواصلوا مع الجهات المختصة عدة مرات دون استجابة فاعلة حتى الآن، ما أبقى حالة القلق قائمة في البلدة.
وطالب سكان المنطقة بتكثيف حملات التعامل مع الكلاب الضالة، واتخاذ إجراءات سريعة لحماية المواطنين، ولا سيما الأطفال، من مخاطر العقر أثناء تنقلهم اليومي


