الملك يرعى احتفال عيد الاستقلال الثمانين في قصر الحسينية

وطنا اليوم:رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ولدى وصول جلالة الملك ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى موقع الحفل محاطا بالموكب الأحمر، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته، فيما استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزفت الموسيقى السلام الملكي.