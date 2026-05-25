أجواء وطنية مميزة في البوليفارد احتفالاً بعيد الاستقلال الـ 80

وطنا اليوم:شهدت منطقة البوليفارد العبدلي اليوم الاثنين أجواء وطنية احتفالية مميزة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 80 للمملكة، وسط حضور واسع من العائلات والمواطنين الذين توافدوا للمشاركة في الفعاليات الوطنية والفنية التي أقيمت بهذه المناسبة.

وتزينت أرجاء “البوليفارد” بالأعلام الأردنية والزينة الوطنية، فيما تخللت الاحتفالات عروضًا فنية وتراثية وفقرات موسيقية، جسدت معاني الفخر والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات.

وعبّر المشاركون عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدين أن عيد الاستقلال يمثل محطة مضيئة في تاريخ الأردن ويجسد مسيرة الإنجازات والتطور التي شهدتها المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

كما شهدت الفعاليات، تفاعلاً كبيراً من الزوار الذين حرصوا على توثيق الأجواء الاحتفالية والتقاط الصور التذكارية، في مشهد عكس روح الفرح والاعتزاز الوطني التي عمت مختلف مناطق العاصمة عمّان احتفالاً بعيد الاستقلال الـ 80.