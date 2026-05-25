قائمة إسبانيا للمونديال.. 8 لاعبين من برشلونة و صفر من ريال مدريد

وطنا اليوم:أعلن المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي قائمة اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الأول في بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة التي اختارها دي لا فوينتي عدم وجود أي لاعب من ريال مدريد الإسباني ووجود 8 لاعبين من برشلونة وثلاثة لاعبين من

أتلتيكو مدريد، ومثلهم من أتلتيك بلباو وأرسنال ولاعب من سلتا فيغو ومثله من أوساسونا وكريستال بالاس وريال سوسيداد وباير ليفركوزن وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وضمت القائمة التي نُشرت اليوم الاثنين على الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، 26 لاعباً هم:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، وديفيد رايا، وخوان غارسيا.

الدفاع: بيدرو بورو، وماركوس يورينتي، وإيمريك لابورت، وباو كوبارسي، ومارك بوبيل، وإريك غارسيا، ومارك كوكوريلا، وأليخاندرو

غريمالدو.

الوسط: رودريغو هيرنانديز، ومارتين زوبيميندي، وبيدري غونزاليس، وفابيان رويز، وميكيل ميرينو، وغافي، وأليكس باينا.

الهجوم: ميكيل أويارزابال، ولامين جمال، وفيران توريس، وبورخا إيغليسياس، وداني أولمو، وفيكتور مونيوز، ونيكو ويليامز، ويريمي بينو.

ويوجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات السعودية وأوروغواي والرأس الأخضر.

ومن المقرر أن يتجمع المنتخب الإسباني في مدينة لاس روزاس يوم السبت المقبل، لبدء استعداداته لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم، التي سُتقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وسيخوض المنتخب الإسباني مباراتين وديتين، الأولى يوم الخميس 4 يونيو/حزيران على ملعب “ريازور” أمام العراق، والثانية فجر 9 يونيو/حزيران على ملعب “كواوتيموك” في مدينة بويبلا المكسيكية أمام بيرو.

وبعد أيام قليلة، وتحديدا يوم الاثنين 15 يونيو/حزيران المقبل، سيخوض المنتخب الإسباني ظهوره المنتظر في كأس العالم بمواجهة الرأس الأخضر في مدينة أتلانتا الأمريكية.