الانتربول يلقي القبض على قاتلة زوجها الأردني في غواتيمالا

22 دقيقة ago
وطنا اليوم:القت الشرطة الدولية الانتربول القبض على اربعينية متهمة بقتل زوجها الاردني المرحوم محمد عربيات عام ٢٠١٧.
والقي القبض على غلاديس جانيت كاسترو غارسيا، يوم الجمعة الماضي في مكتب الهجرة التابع للقوات الجوية الغواتيمالية، بعد ترحيلها من لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
وتُتهم المرأة بقتل زوجها، المواطن الأردني، بعد ثمانية أيام فقط من زفافهما في مالاكاتان، سان ماركوس، في ايلول ٢٠١٧.
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، يُزعم أن كاسترو غارسيا حاولت تدبير حادث منزلي للتغطية على الجريمة، كما يُزعم أنها استخدمت شهادة طبية خاصة وعرقلت تحقيق السلطات، مُدعيةً أسبابًا دينية.
واتخذت القضية منحىً جديدًا عندما اكتشفت عائلة الضحية آثار طلقات نارية على جثته أثناء العزاء الذي أُقيم في مسجد، مما أثار الشكوك ودفع السلطات إلى إجراء تحقيق أكثر شمولًا


