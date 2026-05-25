بدء تصعيد الحجاج الأردنيين إلى عرفات وسط إجراءات تنظيمية مكثفة

وطنا اليوم:بدأت بعثات الحج الأردنية اليوم الاثنين، تصعيد الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات، ضمن خطة تفويج منظمة تهدف إلى نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، وسط إجراءات مكثفة تبذلها الجهات السعودية المختصة لتنظيم حركة الحشود وتفادي الازدحامات.

وتتم عملية التصعيد على دفعات ووفق برنامج زمني مدروس يراعي راحة الحجاج وسلامتهم، فيما تواصل الفرق الإدارية والإرشادية متابعة أوضاع الحجاج وتسهيل تنقلهم من مقار إقامتهم إلى المشاعر المقدسة، ومعالجة أي ملاحظات ميدانية بشكل فوري.

واستكملت بعثات الحج الأردنية تجهيز مخيمات الحجاج في عرفات ومنى، بما في ذلك تزويدها بخيم مكيفة وتجهيزات خدمية تهدف إلى توفير أجواء مريحة للحجاج خلال أداء المناسك، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

كما كثفت فرق الإرشاد الديني والإداري جهودها لتوعية الحجاج بمناسك الحج، وتقديم المساعدة اللازمة لهم خلال يوم عرفة، مع التركيز على التيسير والتخفيف عن كبار السن والمرضى، بما يضمن أداء الشعائر بسهولة وطمأنينة.

وشهد موسم الحج الحالي جملة من التحسينات التنظيمية والخدمية، من بينها تخفيض أعداد الحجاج داخل الغرف السكنية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المخيمات، إضافة إلى توفير وجبات غذائية للحجاج خلال أيام المشاعر المقدسة.

وأكّد رئيس البعثة الطبية الأردنية ماجد عبد القادر، اليوم، جاهزية البعثة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج في مَشعرَي عرفات ومِنى.

وقال عبد القادر، إن الفرق الطبية على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف الحالات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة، مشيرًا إلى أن البعثة ستكون موجودة في موقعين بالمشاعر المقدسة لتغطية أماكن وجود الحجاج كافة، وتقديم خدمات صحية متكاملة لهم.

وأشار إلى أن البعثة تعاملت مع أكثر من 3 آلاف مراجع منذ بدء عملها في مكة المكرمة، إلى جانب متابعتها للحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة.

وأضاف، أن البعثة زارت الأحد، حالتين مرضيتين؛ الأولى كانت تعاني من آلام في الصدر، حيث جرى تحويلها إلى المستشفى، وأجريت لها قسطرة قلبية، مؤكدًا أن وضعها الصحي مطمئن، ومن المتوقع خروجها من المستشفى اليوم.

وبين، أن الحالة الثانية كانت تعاني من انسداد في الأمعاء، وقد أُجريت لها عملية جراحية، فيما وصف وضعها الصحي بالمطمئن.