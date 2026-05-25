المرأة الأردنية في سردية الاستقلال الثمانين

اعداد وكتابة : الدكتورة هند الشروقي

في الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتجدد الحكاية الوطنية التي كتبها الأردنيون بقيادة الهاشميين، حكاية دولةٍ قامت على الحكمة والاعتدال والإيمان بالإنسان. وفي قلب هذه الحكاية، حضرت المرأة الأردنية شريكًا أساسيًا في بناء الوطن وصناعة منجزه الحضاري عبر العقود.

منذ تأسيس الدولة الأردنية، أولى الهاشميون اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن نهضة الأوطان لا تتحقق إلا بمشاركة جميع أبنائها وبناتها. ومع تطور الدولة الحديثة، اتسعت مساحة حضور المرأة الأردنية في التعليم والعمل والحياة العامة، حتى أصبحت نموذجًا للعطاء والكفاءة والمسؤولية الوطنية.

وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، شهدت المرأة الأردنية مرحلة متقدمة من التمكين والمشاركة، حيث عززت مسارات التحديث السياسي والاقتصادي حضورها في مواقع القرار والقيادة، وفتحت أمامها آفاقًا أوسع للإبداع والإنجاز. فقد آمن جلالته دائمًا بأن المرأة شريك رئيسي في التنمية، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتمكينه.

كما لعبت جلالة الملكة رانيا العبدالله دورًا محوريًا في دعم قضايا المرأة والتعليم والأسرة والشباب، مقدمة نموذجًا عربيًا وإنسانيًا ملهمًا في العمل المجتمعي والتنموي. ومن خلال مبادراتها المتعددة، رسخت جلالتها صورة المرأة القادرة على الجمع بين الأصالة والحداثة، وبين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم.

أما سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فيمثل صورة الجيل الأردني الشاب المؤمن بالوطن والطامح إلى المستقبل، حيث يظهر اهتمامه الدائم بالشباب والابتكار والعمل المجتمعي، مؤكدًا استمرار النهج الهاشمي في دعم الإنسان الأردني وتمكينه.

وفي عيد الاستقلال الثمانين، تبدو المرأة الأردنية جزءًا أصيلًا من سردية الدولة الأردنية الحديثة؛ فهي المعلمة والطبيبة والإعلامية والمهندسة والجندية والأم، وهي أيضًا صوت الحكمة والانتماء في المجتمع. لقد كانت المرأة الأردنية دائمًا حاضرة في مواجهة التحديات، محافظة على تماسك الأسرة وقيم المجتمع، ومساهمة في بناء صورة الأردن المعتدل والمتوازن.

ثمانون عامًا من الاستقلال ليست مجرد محطة تاريخية، بل قصة وطن استطاع أن يصنع نموذجًا في الاستقرار والوعي رغم التحديات. وفي هذه القصة، كانت المرأة الأردنية دائمًا شريكة في الإنجاز، مستندة إلى دعم القيادة الهاشمية وإيمانها العميق بدور المرأة في صناعة المستقبل.

وفي ظل الراية الهاشمية، تواصل المرأة الأردنية اليوم مسيرتها بثقة، حاملة إرث الاستقلال وروح الدولة الحديثة، ومؤمنة بأن الأردن سيبقى وطنًا يعتز بأبنائه وبناته، ويمنحهم الفرصة للمشاركة في كتابة فصوله القادمة .

وفي النهاية، تبقى المرأة الأردنية واحدة من أجمل صور الاستقلال الحقيقي؛ استقلال الإرادة، واستقلال الوعي، والإيمان بأن الوطن يُبنى بسواعد جميع أبنائه وبناته.