كرم يا بطل الاستقلال الصغير *عيدان في يوم واحد… استقلال وطن وميلاد قمر*

وطنا اليوم – كتبت الدكتورة هند الشروقي

في هذا اليوم الجميل، تجتمع فرحتان كبيرتان في قلوبنا فرحة عيد الاستقلال الأردني، وفرحة عيد ميلاد حفيدي الغالي كرم . وكأن القدر أراد أن يربط ميلادك بيومٍ يحمل معنى العزة والكرامة والفخر، لتكبر وأنت تحمل في قلبك حب الوطن، وفي روحك الأمل والطموح.

وفي هذا التلاقي الجميل بين ميلاد الوطن وميلادك، نزداد يقينًا بأن الأوطان تُبنى بالأمل، وأن الأطفال هم الحلم الذي يكبر ليصنع مستقبلاً أكثر إشراقًا. فكما نحتفل اليوم بتاريخٍ صنع المجد والحرية، نحتفل بك أيضًا بوصفك بدايةً لحكاية جميلة مليئة بالنجاح والمحبة والإنجاز. نسأل الله أن تبقى روحك نقيّة كفرحة هذا اليوم، وأن تكبر وأنت تحمل قيم الانتماء والعطاء، لتكون دائماً مصدر فخر لعائلتك ووطنك

*الدكتورة هند صالح الشروقي*

*حفيدي الغالي كرم لؤي محمد البواعنه*