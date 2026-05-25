بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

روسيا تتوعد بضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف

37 دقيقة ago
روسيا تتوعد بضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف

وطنا اليوم:أعلنت روسيا -اليوم الاثنين- أن قواتها ستهاجم مراكز صنع القرار وقيادة العمليات في أوكرانيا، ووجهت تحذيرات للأجانب بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف.
وحذرت وزارة الخارجية الروسية موظفي البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأوكرانية من مغبة البقاء، مؤكدة ضرورة مغادرتها فورا قبل ضربات روسية وشيكة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن القوات الروسية ستستهدف البنية التحتية العسكرية ومنشآت التصنيع العسكري في كييف.
وجاء في البيان أيضا: “نوصي الأجانب بمغادرة كييف فورا، وندعو السكان إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية والإدارية”.

تصعيد متبادل
وتأتي هذه التطورات بعد تصعيد متبادل بين الطرفين؛ فقد أعلن جهاز الأمن الأوكراني -أمس الأحد- أنه استهدف بمسيّرات محطة توزيع وضخ للنفط في منطقة “فلاديمير” الروسية.
وتمثل المنشأة المستهدفة نقطة محورية لضخ النفط إلى العاصمة موسكو والمناطق المحيطة بها، وفقا لجهاز الأمن الأوكراني الذي أشار إلى اندلاع حريق في المنشأة جراء الضربة.
في المقابل، أمطرت القوات الروسية كييف والمنطقة المحيطة بها -أمس الأحد- بمئات المسيّرات والصواريخ، بما في ذلك صاروخ “أوريشنيك” الفرط صوتي، في هجوم وصفه مراقبون بأنه الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 4 سنوات.
وأكد مسؤولون أوكرانيون أن القصف الروسي -الذي استمر عدة ساعات خلال الليل- أسفر عن مقتل 4 أشخاص في كييف ومحيطها، فضلا عن إصابة نحو 100 آخرين بجروح.
ويُعدّ “أوريشنيك” أحدث الصواريخ الروسية الباليستية “الفرط صوتية” متوسطة المدى، وهو قادر على حمل رؤوس نووية، وتصل سرعته إلى أكثر من 10 أمثال سرعة الصوت؛ مما يجعل اعتراضه مستحيلا، وفقا لتصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:40

الانتربول يلقي القبض على قاتلة زوجها الأردني في غواتيمالا

19:31

كلبة ضالة تثير الذعر في بيت يافا بعد عقر 4 أطفال بينهم طفلة تبلغ 11 عاماً

19:17

الجانب الثالث و عزف أمريكي بارد على أعصاب العالم الملتهب

19:14

متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالاً وطنياً حاشداً بمناسبة عيد الاستقلال

19:11

طلب متزايد على الدينار لدى شركات الصرافة المحلية مع حلول عيد الأضحى

19:08

أجواء وطنية مميزة في البوليفارد احتفالاً بعيد الاستقلال الـ 80

16:54

الهيئة الخيرية.. يد أردنية امتدت لمحتاجي 42 دولة في 36 عامًا

16:47

عيد الاستقلال 80 عيد وطني بامتياز

16:45

التهنئة بروح الولاء

16:21

العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن

16:17

في عيد الاستقلال الـ 80.. تحديث القطاع العام ركيزة الدولة الأردنية نحو المستقبل

15:50

ترمب: طلبت من قادة الدول الذين شاركوا في محادثات السبت التوقيع على اتفاقات أبراهام

وفيات
وفيَّات الإثنين 25-5-2026وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاء