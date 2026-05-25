متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالاً وطنياً حاشداً بمناسبة عيد الاستقلال

47 دقيقة ago
وطنا اليوم:احتفاءً بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، نظم متحف الدبابات الملكي اليوم الاثنين، احتفالاً وطنياً مميزاً جمع بين الاعتزاز بتاريخ الوطن وتراثه العسكري، وتقديم تجربة تفاعلية وترفيهية متكاملة للعائلات والزوار، حيث فتح المتحف أبوابه مجاناً أمام الجمهور.
وتضمن برنامج الاحتفال، سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والتعليمية المخصصة للأطفال والعائلات، شملت ورشاً لفن الفسيفساء، والرسم على الوجوه، وتلوين الدبابات، والتشكيل بالمعجون، ومكعبات البناء، وحائط التلوين، إلى جانب منطقة ألعاب خارجية مخصصة للصغار والعائلات.
كما وفر المتحف أجهزة تصوير تفاعلية، من بينها التصوير بتقنية 360 وروبوت متحرك لتصوير وطباعة الصور التذكارية للزوار.
وشهد مضمار الدبابات عروضاً مميزة تضمنت، استعراضاً للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وموسيقاته العسكرية، إلى جانب عرض للدبابات والآليات المدرعة التي وثقت مراحل تطور القوات المسلحة منذ الاستقلال وحتى اليوم.
كما تضمنت الفعاليات، استعراض أحدث الآليات العسكرية التي دخلت الخدمة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى مشاركة المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) بعدد من الآليات التي عكست التطور الذي حققه الأردن في مجال الصناعات الدفاعية.
واشتمل العرض كذلك على مشاركة لفريق القفز الحر من مجموعة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين/ القوات الخاصة الملكية، ومرور طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، فيما قدم فريق الصقور الملكية عرضاً جوياً في سماء المتحف.
وتواصلت الفعاليات بعروض ومسابقات فنية وتراثية متنوعة، ودبكات شعبية قدمتها فرقة الأجاويد، واختتمت الاحتفالات بحفل فني أحياه عيسى السقار.


