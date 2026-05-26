ترامب: اليورانيوم الإيراني المخصب سيتم تدميره أو نقله

4 ساعات ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الإثنين، إن اليورانيوم الإيراني المخصب سيتم نقله إلى الولايات المتحدة لتدميره أو تدميره داخل إيران، في إطار المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق محتمل ينهي الحرب مع طهران.
وذكر ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”، أن اليورانيوم المخصب سيُسلّم “فورا” إلى الولايات المتحدة لتدميره هناك، أو سيتم التخلص منه داخل إيران بالتنسيق مع الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن العملية يجب أن تتم بحضور “لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادلها”.
ولم يوضح ترامب ما إذا كان يقصد وكالة أميركية محددة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما لم يتبين ما إذا كانت تصريحاته تعكس اتفاقاً تم التوصل إليه أو تمثل مطلباً أميركياً ضمن المفاوضات الجارية.


