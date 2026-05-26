زئير “النشامى” يعانق سماء الاستقلال: عشرات الآلاف يشاركون “زين” في أضخم احتفالات اليوبيل الثمانيني للمملكة

وطنا اليوم-عمّان، 25 أيار 2026 – في تظاهرة وطنية جماهيرية غير مسبوقة، احتفلت شركة زين الأردن بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الثمانين، وسط حضور مهيب ضم عشرات الآلاف من الأردنيين الذين غصّت بهم حدائق الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين، في مشهد جسّد أسمى قيم الولاء والالتفاف حول القيادة الهاشمية.

وجاءت احتفالات هذا العام بطابع استثنائي ومزدوج؛ حيث امتزجت بهجة الفخر بالاستقلال مع حالة الحماس الجماهيري لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم في رحلته التاريخية المرتقبة نحو المونديال. وبصفتها راعي الاتصالات الحصري للنشامى، أفردت “زين” مساحة واسعة لشحذ الهمم وتأكيد التفاف الشارع الأردني خلف منتخبه الوطني، عبر حضور بصري وفعاليات تفاعلية أشعلت المدرجات.

الاحتفال الجماهيري الكبير، الذي أدار دفّته الإعلامي محمد الوكيل والإعلامية رزان سلامة، انطلق على وقع معزوفات حماسية لموسيقات القوات المسلحة الأردنية. وشهدت الفعالية عروضاً جوية حبست الأنفاس صاغتها طائرات سلاح الجو الملكي من طراز ($F16$)، إلى جانب تحليق مروحية عسكرية حملت العلم الأردني، تلاها استعراض احترافي لفريق القفز الحر التابع للعمليات الخاصة، قبل أن تتزين سماء عمّان بآلاف البالونات التي حملت ألوان الراية الأردنية.

وعلى الصعيد الفني والتراثي، أشعلت كوكبة من النجوم الأردنيين المسرح؛ حيث قدم الفنانون سعد أبو تايه، يزن الروسان، حمدي المناصير، وفرقة اللوزي (حسام ووسام)، لوحات غنائية وطنية شاركتهم فيها فرقة معان للفلكلور الشعبي، وسط تفاعل وتناغم كبير من العائلات والحضور الذين شاركوا أيضاً في المسابقات والأنشطة التفاعلية وحصدوا جوائز قيمة قدمتها الشركة.

وكانت “زين” قد قصّت شريط احتفالاتها الوطنية يوم الجمعة الماضي بفعالية نوعية أمام مبناها الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني، تميزت بحضور نجوم منتخب “النشامى”. وشهدت الفعالية إطلاق مسيرة دراجات نارية ضخمة بالتعاون مع المعهد المروري الأردني ومجموعات مالكي الدراجات في المملكة، حيث جابت مئات الدراجات شوارع العاصمة في مشهد مهيب وصولاً إلى صرح الشهيد.

وفي تعقيبها على الحدث، جددت شركة زين الأردن تأكيد حرصها الثابت على أن تكون شريكاً رئيسياً للأردنيين في كافة أفراحهم ومناسباتهم الوطنية، مشددة على التزامها المستمر بدعم قطاع الشباب والرياضة، ومساندة الإنجازات الوطنية التي ترفع اسم الأردن عالياً في المحافل الدولية