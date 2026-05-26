ارتفاع أسعار السجائر في الأردن يشعل اتهامات متبادلة

وطنا اليوم:ابلغ اردنيون عن ارتفاع بعض اصناف السجائر ١٠ قروش للعلبة وسط اتهامات متبادلة بين موزعين وتجار وشركات حول المتسبب برفع الاسعار .

يشار الى ان الحكومة تفرض ضريبة على السجائر تبلغ ٨٥ ٪؜ .

اسعار الدخان في الاردن بين ارتفاعات سابقة وحالة ترقب

وكانت اسعار السجائر في السوق المحلية قد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية، حيث سجلت زيادة مطلع العام الجاري بنسب متفاوتة تراوحت بين 10 و20 قرشا للباكيت الواحد.

كما شهدت نهاية عام 2024 ارتفاعا اخر بلغ نحو 10 قروش للباكيت، ما جعل موضوع اسعار الدخان محل متابعة دائمة من قبل المستهلكين في ظل تغيرات متكررة في الاسعار خلال الفترة الاخيرة.

ويترقب المواطنون اي تحديث رسمي جديد قد يصدر عن الجهات المعنية لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله حول اسعار التبغ في الاسواق المحلية، وسط دعوات لاعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.