الاحتلال يستولي على 110 دونمات من أراضي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس

وطنا اليوم:أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 109.79 دونمات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بذريعة “المصلحة العامة”، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى “تطوير وحفظ موقع أثري” في المنطقة، بحسب نص القرار.

وتشمل الأراضي المستهدفة، وفق ما ذكرته محافظة القدس في بيان لها، كروما زراعية وعدد من الأراضي المفتوحة، في خطوة تعد امتدادا لسياسات الاستيلاء على الأراضي المحيطة بالقدس.

كما أشار القرار إلى أن إجراءات الاستيلاء تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير المخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة.

وأكدت محافظة القدس أن ما يجري يأتي في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية تحت غطاء “التطوير والترميم”، بهدف تثبيت رواية أحادية “للسيادة الإسرائيلية” على القدس، وإقصاء الرواية الفلسطينية والإسلامية من الفضاء العام للمدينة، مضيفة أن أعمال التطوير تتحول في هذا السياق إلى أدوات سيادة وفرض أمر واقع.