البيئة للأردنيين: استحوا .. ومواطنون: هاي صفحة وزارة ولا صفحة جارتنا

وطنا اليوم:وبخت وزارة البيئة الأردنيين في مقطع فيديو بثته عبر حسابات الوزارة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حفيظة المواطنين، معتبرينه تعد سافر من الحكومة على الشعب يقترب من الشتم.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر بقايا نفايات في أحد مواقع الاحتفال بعيد الاستقلال الـ 80، والذي شهد تجمعا كبيرا للمواطنين أمس الاثنين، معلقة عليه “استحوا بدها ذوق”.

وقالت الوزارة في منشورها:

حكينا ” عيب… الشارع مش سلة زبالة” زعلتوا؟!!!

هيك الشارع بعد الاحتفال؟!!!! هذا انتماء؟! هذه مسؤولية؟!!!

استحوا… الشارع مش سلة زبالة

استحوا…. وين الانتماء؟! وين الاحساس بالمسؤولية؟!

استحوا….. النظافة دين وأخلاق وانتماء

استحوا….

بدها ذوق….

هاي بلدنا …والوساخة مش من شيمنا

وكتب مواطنون عبر المنشور ذاته:

مع إني أتفق جداا مع جوهر المنشور..

بس الطريقة والمفردات المفروض ما بتطلع من صفحة رسمية لوزارة.

هي صفحة وزارة مو صفحة جارتنا .

والمواطنين اللي زي هيك لابد من ردعهم بطريقة قانونية لأنو هاد النوع ما بيجي بالأخلاق بيجي بالردع والمحاسبة القانونية.

كما علق أحدهم:

هذا كلام بيطلع من صفحة رسميه، هيك بدك تزرع مفهوم الاهتمام بالبيئة والنظافة.

تعال اعلمك كيف تنشر مفهوم النظافه

اكتب بوست تدعوكم وزارة البيئة إلى حملة نظافة الشوارع العاصمة الساعه الرابعه وشوف فزعة الأردنيين ساعتها، اما تخاطب شعب بأكمله بهيك الفاظ عنجد مصيبه.

وأضاف:

موضوع النظافه بالاردن موضوع عويص ومشكله متجذره فش اشي مستحيل لكن صعب تتغير العاده هاي بدها شغل وتعب من البيوت للمدارس والجامعات

