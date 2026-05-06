الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني

ساعتين ago
وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لدى وصولهما قصر الحسينية للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة.
ويعقد جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني قمة ثلاثية في العاصة عمّان، اليوم.
وتبحث القمة في نسختها الخامسة سبل توسيع آفاق التعاون بين الدول الثلاث في شتى المجالات، وأبرز المستجدات في المنطقة.
وعقدت القمة الثلاثية الأولى في قبرص عام 2018، تبعتها قمة أخرى في الأردن عام 2019، فيما عقدت القمة بنسختها الثالثة في اليونان عام 2021، تلتها النسخة الرابعة في قبرص عام 2024


