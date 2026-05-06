الملكة رانيا تحضر العشاء الخيري لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام بمناسبة عقدين على تأسيسه

وطنا اليوم:تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله وبحضورها، أقام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عشاء خيرياً في عمان بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسه؛ بهدف توسيع دائرة الدعم وتعزيز الأثر السنوي للصندوق، والسعي لسد حاجات فوج جديد من الشباب من مختلف محافظات المملكة وتمكينهم من استكمال تعليمهم.

واطّلعت جلالتها والحضور خلال العشاء على نماذج من قصص نجاح لمستفيدين من برامج الصندوق وما حققوه من إنجازات أسهمت في تعزيز اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.

وبحضور أعضاء من الهيئة العامة والإدارية للصندوق، التقت جلالتها عدداً من أبرز الداعمين والشركاء والمانحين، وأبدت شكرها وتقديرها لدورهم المحوري في دعم برامج الصندوق وتمكين رسالته الإنسانية.

وأقيم العشاء الخيري بدعم من 38 راعياً وشريكاً للصندوق من القطاعين العام والخاص، تقدمهم الرعاة البلاتينيون: بنك الإسكان للتجارة والتمويل، شركة برومين الأردن، شركة تطوير العقبة، وشركة Equiti، والرعاة الذهبيون: شركة البوتاس العربية وشركة الواحة الأردنية لتجارة السيارات.

وقالت مدير عام صندوق الأمان نور الحمود “نفتخر أننا وصلنا للشباب الخريجين من دور الرعاية الإيوائية، ووسعنا خدماتنا لتشمل الشباب الأيتام من جميع محافظات المملكة الذين كان من الممكن أن توقفهم ظروفهم عن إكمال تعليمهم. حيث وفر الصندوق التعليم والسكن والدعم المعيشي والتأمين الصحي، ودرّب على 75 مهارة شخصية، واجتماعية، واقتصادية، ورقمية”.

ويذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بدأ كحملة أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله في رمضان عام 2003، وتمأسس عام 2006 بهدف ضمان مستقبل الأيتام بعد وصولهم سن 18 عاماً، سواء من خريجي دور الرعاية أو ممن يعيشون ضمن أسرهم. وأثر في حياة أكثر من 5000 شاب وشابة استفادوا من منح دراسية ممولة بالكامل.