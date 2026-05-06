البوتاس العربية تُنشئ أول محطة طاقة شمسية عائمة في الأردن بقدرة 6 ميجاواط ذروة

أبو هديب: المشروع يعكس التزام “البوتاس العربية” بقيادة التحول نحو نموذج صناعي أكثر استدامة

د.النسور: توظيف التقنيات المبتكرة في الطاقة يعزز استدامة عمليات الشركة ويحسن كفاءتها التشغيلية

وطنا اليوم:أعلنت شركة البوتاس العربية عن بدء العمل بتنفيذ مشروع إنشاء أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في المملكة بقدرة 6 ميجاواط ذروة، والمقامة على البرك التجميعية التابعة لها في منطقة غور الصافي، في خطوة تعكس توجّه الشركة نحو تبنّي حلول متقدمة تعزز كفاءة استخدام الموارد وتدعم التحول نحو الطاقة النظيفة..

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية الشركة الاستراتيجية للطاقة (2021–2030)، والتي تستهدف توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستخدم في عملياتها، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتعزيز الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

ويُجسد المشروع نموذجاً متقدماً في توظيف التقنيات الحديثة، من خلال تحقيق قيمة تشغيلية وبيئية متكاملة، إذ يوفّر مصدراً للطاقة المتجددة والموثوقة، ويسهم في الحد من معدلات تبخر المياه من البرك التجميعية عبر الألواح الشمسية العائمة التي تغطي مساحات من سطحها، وهو ما يعزز كفاءة إدارة الموارد في ظل الظروف المناخية التي تتميز بها منطقة غور الصافي.

كما يتيح المشروع الاستفادة من المسطحات المائية القائمة دون الحاجة إلى تخصيص أراضٍ إضافية لإقامة محطات الطاقة، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويعزز التوجه نحو حلول صناعية أكثر استدامة ومرونة.

وفي تعليقه على إطلاق هذا المشروع، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب:” يمثل إطلاق أول محطة طاقة شمسية عائمة في المملكة خطوة استراتيجية تعكس التزام شركة البوتاس العربية بتبني حلول مبتكرة تعزز كفاءة استخدام الموارد وترسّخ نهج الاستدامة في عملياتها. ولا يقتصر هذا المشروع على توفير مصدر نظيف للطاقة، بل يشكّل نموذجاً متقدماً في استغلال المسطحات المائية لتحقيق قيمة تشغيلية وبيئية متكاملة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز من مكانة الشركة كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.”

وأضاف المهندس أبو هديب :”يُعد هذا المشروع محطة محورية في مسيرة التحول الطاقي للشركة، حيث يسهم في تحسين كفاءة العمليات، والحد من الفاقد المائي، وتعزيز مرونة الشركة في مواجهة التحديات البيئية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستدامة لم تعد خياراً، بل ضرورة لضمان النمو المستدام.”

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إنّ هذا المشروع يجسد توجّه الشركة نحو تطوير منظومة تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تبنّي حلول مبتكرة تعزز التكامل بين إدارة الموارد الطبيعية وتوليد الطاقة النظيفة.

وأضاف الدكتور النسور، أن إدخال تقنية الطاقة الشمسية العائمة على هذا النطاق يعكس قدرة الشركة على توظيف التقنيات الحديثة بما يحقق قيمة مضافة لعملياتها، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز استدامة الموارد المائية، بما يدعم استمرارية العمليات الإنتاجية ويرفع من تنافسية الشركة على المدى الطويل.

وأكد الدكتور النسور ، أن “البوتاس العربية” ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية التي تعزز من اعتمادها على مصادر الطاقة المستدامة، وتواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعات الاستخراجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن إدخال هذه التقنية يُعد خطوة متقدمة في مسيرة شركة البوتاس العربية نحو تعزيز كفاءة عملياتها وتوسيع اعتمادها على حلول الطاقة المتجددة، بما يدعم استدامة أعمالها على المدى الطويل ويعزز من قدرتها على تبني حلول تشغيلية مبتكرة.