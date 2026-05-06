الترخيص: الاعفاء الجزئي من الفحص الفني لا يشمل المركبات العمومية

ساعتين ago
وطنا اليوم:أكد رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، المقدم نادر حجازين، أن قرار إعفاء المركبات من الفحص الفني الجزئي يستثني فئة المركبات العمومية.
وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لإذاعة الأمن العام، موضحا الضوابط والأهداف المتعلقة بتعديلات النظام الجديد.

استثناء المركبات العمومية من قرار الإعفاء
وفي سياق توضيحه لتفاصيل التعديلات، شدد المقدم حجازين عبر أثير الإذاعة رسميا على أن إعفاء المركبات من الفحص الفني الجزئي لا يشمل المركبات العمومية، ليبقى هذا الاستثناء مطبقا وفقا للقواعد المقررة التي تنظم عمل هذه الفئة من المركبات.

التخفيف على المواطنين والاعتماد على البوابة الإلكترونية
وحول الغاية من التعديلات، بين رئيس قسم الشؤون القانونية أن الهدف الرئيسي من تعديلات النظام، المتمثلة في الإعفاء الجزئي من الفحص الفني وحصول المواطن على مدة ترخيص كاملة لمدة سنة، هو للتخفيف على المواطنين.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يتيح استكمال إجراءات الترخيص بسهولة عبر البوابة الإلكترونية، مما يلغي الحاجة لمراجعة الدوائر بشكل شخصي


