إصدار ميدالية تذكارية برونزية احتفاء بتأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم

وطنا اليوم:أصدر البنك المركزي الأردني، ميدالية تذكارية برونزية احتفاء بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك تقديرا لهذا الإنجاز التاريخي الذي يبعث على الفخر والاعتزاز.

وأشار البنك المركزي في بيان أن إصدار الميدالية يأتي في إطار حرص البنك المركزي على تخليد المناسبات الوطنية البارزة، وتزامنا مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم