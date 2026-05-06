ترامب يهدد باستئناف قصف إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق

وطنا اليوم:نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مصادر مطلعة، الأربعاء، قولها إن واشنطن تعتقد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وذكر الموقع أنّ “مسؤولَين أميركيَّين ومصدرين آخرين مطلعين” أفادوا بوجود “مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا”.

وتتوقع واشنطن ردا من طهران خلال الساعات الـ48 المقبلة، بحسب الموقع.

ونقل أكسيوس أن “الاتفاق سيُلزم إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم، مقابل موافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، كما سيرفع الطرفان القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز”.

الى ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قد تنتهي ويعاد فتح مضيق هرمز إذا التزمت طهران بما تم الاتفاق عليه.

وأردف يقول في منشور على منصته تروث سوشال: “بافتراض أن إيران وافقت على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير، ستنتهي عملية ملحمة الغضب الأسطورية بالفعل، وسيسمح الحصار الفعال بفتح مضيق هرمز أمام الجميع، ومن بينهم إيران”.

وأضاف: “إذا لم توافق، سيبدأ القصف، وسيكون للأسف على مستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه من قبل”.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي، تعليق مشروع “حرية الملاحة” في مضيق هرمز بشكل مؤقت، في إطار مساعٍ لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.

وقال ترامب، في منشور له عبر تروث سوشال، إن القرار جاء “بناءً على طلب من باكستان ودول أخرى”، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”النجاح العسكري الكبير” خلال الحملة ضد إيران، إضافة إلى إحراز “تقدم كبير” نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي طهران.

وأوضح أن التعليق سيكون لفترة قصيرة بهدف اختبار إمكانية استكمال الاتفاق وتوقيعه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحصار المفروض على إيران “سيبقى ساريًا بالكامل”.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفاهم متبادل، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتفاق المرتقب أو مدته.