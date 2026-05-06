حضور لافت للمشاهير في جنازة الفنان هاني شاكر

وطنا اليوم:بمشاركة حشد من نجوم الفن والإعلام، تم تشييع جثمان الفنان هاني شاكر، اليوم الأربعاء.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد “أبو شقة” في منطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.

وحضر المراسم أفراد الأسرة والأصدقاء والمحبون. ويوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

ومنعت اللجنة المنظمة تواجد المصورين في محيط الدفن حفاظاً على الخصوصية.

ووصل الجثمان إلى القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، قادماً من باريس. ونُقل إلى أحد مستشفيات الشيخ زايد.

وسيُقام العزاء غداً الخميس في المسجد ذاته عقب صلاة المغرب.

ومن أبرز الحضور فيفي عبده، ولبلبة، وهالة سرحان، وبوسي شلبي، وميرفت أمين، وإيهاب توفيق، وسلافة معمار، وعدد كبير من الإعلاميين ونجوم الفن.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوفد نائب السفير الفلسطيني ناجي الناجي لنقل تعازي الشعب الفلسطيني إلى أسرة الفنان الراحل هاني شاكر، خلال صلاة الجنازة التي أقيمت ظهر اليوم .

ووضع ناجي الناجي نائب السفير الفلسطيني إكليلاً من الزهور في مدخل المسجد تقديراً للفنان الراحل هاني شاكر في وداع يليق برحيل نجم أسعد جمهوره من الشعب الفلسطيني ومختلف أنحاء الوطن العربي.

من جانبها، نظمت نقابة الصحافيين التغطية الإعلامية للجنازة باحترافية. وخصصت النقابة أماكن للمصورين وضوابط لحماية خصوصية الأسرة. وارتدى المصورون الزي الرسمي الموحد.

ويهدف الإجراء إلى خروج المراسم بمظهر لائق. وأطلقت شعبة المصورين استمارة تسجيل خاصة لتغطية العزاء.

يأتي ذلك ضمن تطبيق بروتوكول التعاون مع شركة “SOKNA” المتخصصة في تنظيم الجنازات. جرى التنسيق مع نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية.

وكان هاني شاكر قد لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الأحد عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد معاناته من انتكاسة صحية ووضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة بأحد مستشفيات باريس، وفقاً لما أعلنه نجله.

وبرز الفنان هاني شاكر كأحد أهم نجوم الغناء العربي. ولد الراحل في القاهرة يوم 21 ديسمبر 1952.

درس الموسيقى في معهد “الكونسرفتوار”. استهل مشواره الفني في برامج الأطفال بالتلفزيون المصري. نال شهرة واسعة عقب التعاون مع كبار الملحنين، وأثبت موهبته بالصوت المميز والأسلوب الرومانسي