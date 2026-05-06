بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل

ساعتين ago
وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل

وطنا اليوم:ترأس وزير الداخلية، مازن الفراية، الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل، بحضور مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، والأمناء العامين للوزارات الممثلة في عضوية اللجنة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد الفراية، على أهمية هذا الاجتماع لتحقيق التنسيق بين الأجهزة المعنية لتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح والتأهيل، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة لمعاملة النزلاء وإصلاحهم وتأهيلهم وفق ظروف مناسبة.
وبحثت اللجنة، كافة الأمور المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، والخطط المستقبلية اللازمة لتطوير هذه المراكز، ومتابعة تحسين بيئة العمل فيها، بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الوطنية والدولية.
كما عرض مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام، إيجازا حول واقع وظروف المراكز، الحالية، والأساليب الملائمة لمعالجة التحديات القائمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

الفيصلي يعلن نفاد التذاكر المخصصة لجماهيره

16:49

رفع فتحة عداد التكسي إلى 39 قرشا نهارا و40 ليلا ابتداء من الاثنين

16:46

الملك: استمرار التعاون الأردني القبرصي اليوناني لخدمة شعوبنا وإقليمنا

16:13

حضور لافت للمشاهير في جنازة الفنان هاني شاكر

16:04

إيران: العبور الآمن من مضيق هرمز بات ممكنا

15:33

حسان يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية

15:29

إصدار ميدالية تذكارية برونزية احتفاء بتأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم

15:14

ترامب يهدد باستئناف قصف إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق

14:57

الترخيص: الاعفاء الجزئي من الفحص الفني لا يشمل المركبات العمومية

14:49

الهيئة العامة لـ صناعة عمان تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2025

14:38

وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

14:32

الصفدي: القمة الأردنية القبرصية اليونانية فرصة للقادة لمناقشة الوضع الإقليمي

وفيات
وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026