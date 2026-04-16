أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى “JO Flag” احتفاءً بيوم العلم الأردني

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن تغيير اسم الشبكة الظاهر على الأجهزة الخلوية التي تدعم هذه الخاصية إلى “JO Flag”، وذلك في 16 و17 نيسان، احتفاءً بيوم العلم الأردني وتجسيداً لاعتزازها العميق براية الوطن ورمز وحدته وسيادته. وتأتي هذه المبادرة لترسيخ حضور هذا اليوم الوطني في التجربة الرقمية اليومية، عبر تحويل الشبكة إلى مساحة تعبير حيّة عن الفخر والانتماء، حيث يرافق العلم الأردني المستخدمين في تفاصيل حياتهم اليومية كرمز حاضر في كل اتصال.

وتؤكد أورنج الأردن من خلال هذه الخطوة التزامها الراسخ بدورها كشريك وطني فاعل، يتجاوز تقديم خدمات الاتصالات إلى تعزيز القيم الوطنية وإبراز الرموز التي توحّد الأردنيين. كما تعكس هذه المبادرة نهج الشركة في توظيف منصاتها الرقمية لإحياء المناسبات الوطنية بأسلوب عصري مؤثر، يواكب روح العصر ويعزز ارتباطها العميق بالمجتمع الأردني وهويته.

