أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى “JO Flag” احتفاءً بيوم العلم الأردني

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن تغيير اسم الشبكة الظاهر على الأجهزة الخلوية التي تدعم هذه الخاصية إلى “JO Flag”، وذلك في 16 و17 نيسان، احتفاءً بيوم العلم الأردني وتجسيداً لاعتزازها العميق براية الوطن ورمز وحدته وسيادته. وتأتي هذه المبادرة لترسيخ حضور هذا اليوم الوطني في التجربة الرقمية اليومية، عبر تحويل الشبكة إلى مساحة تعبير حيّة عن الفخر والانتماء، حيث يرافق العلم الأردني المستخدمين في تفاصيل حياتهم اليومية كرمز حاضر في كل اتصال.
وتؤكد أورنج الأردن من خلال هذه الخطوة التزامها الراسخ بدورها كشريك وطني فاعل، يتجاوز تقديم خدمات الاتصالات إلى تعزيز القيم الوطنية وإبراز الرموز التي توحّد الأردنيين. كما تعكس هذه المبادرة نهج الشركة في توظيف منصاتها الرقمية لإحياء المناسبات الوطنية بأسلوب عصري مؤثر، يواكب روح العصر ويعزز ارتباطها العميق بالمجتمع الأردني وهويته.
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


24 ساعة
17:22

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة جعفر نجل الوزير ومدير المخابرات الأسبق نذير رشيد

16:48

انخفاض حاد على أسعار الخضار في الأسواق المركزية

16:43

وزير الحرب الأمريكي: الحوثيون خارج الصراع وهذا قرار جيد من قِبلهم

16:40

حسن الزوايده يكتب الحميمة… حيث يلتقي المجد الهاشمي بروح الانتماء في يوم العلم الأردني

16:16

السعودية تطلق ممرا لوجستيا يربط الخليج بأوروبا عبر مصر في وقت قياسي

15:58

الرئيس اللبناني يرفض إجراء اتصال هاتفي مع بنيامين نتنياهو

15:52

العقبة تحتفل بيوم العلم

15:46

Orange Jordan Celebrates Jordan Flag Day by Changing Network Name to “JO Flag”

15:44

نجوم المنتخب الوطني يحتفلون بيوم العَلَم عبر منصاتهم الرقمية

15:36

مدير عام الجمارك الأردنية يجري زيارة مفاجئة لجمرك الكرامة

15:30

الجيش الأميركي يوسع الحصار على إيران ليشمل شحنات بضائع مهربة

15:06

شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم الأردني

وفيات
وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026