إما أن تتصف بعشر صفات أو تتراجع معتذراً

ساعتين ago
الخبير موسى الصبيحي

ما شعورك كمسؤول أو كمستشار أو كمشرّع أو كصاحب اختصاص وقرار عندما تبدأ بوضع أفكارك الإصلاحية وتسعى إلى عكسها على شكل تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، وأنت تعلم أنك إما أن تعزّز ثقة تسعة ملايين مواطن بالمنظومة التأمينية وبمؤسستهم، وإما أن تهزّ هذه الثقة بما لا يترك لك فرصة كافية لاستعادتها لاحقاً.

قد تقع تحت ضغط نفسي صعب، وهذا هو الأصل، وربما يكون ذلك دافعاً لأنْ تبذل جل فكرك وجهدك لكي تكون عادلاً.

المسألة تتعدّى مجرد النظر في النص التشريعي الجامد، إلى النظر في المحتوى والروح والأثر.

شعور لا يمكن وصفه بدقة، لكنها غالباً ما تكون لحظة احتشاء لا انتشاء، وضغط على القلب مثلما هي ضغط على العقل، عندها لن يكون أمامك سوى أن تتصف بالصفات التالية مجتمعة أو تتراجع عن المهمة معتذراً:

١) العدالة
٢) النزاهة
٣) الحصافة
٤) المتانة
٥) الحِلم
٦) الحياد
٧) الموضوعية
٨) الواقعية
٩) التوازن
١٠) الحسّ الاجتماعي


24 ساعة
12:21

وفيات الثلاثاء 21-4-2026

12:11

العقبه :توقيع اتفاقيات التعلم في بيئة العمل

12:02

انزعي الحجاب أو ارحلي.. شهادات صادمة لمسلمات فصلن من شركة فرنسية

11:59

السيايده: 150 الف طن من النفايات يستقبل مكب نفايات العقبة يوميا

11:50

زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتسييج البرك الزراعية للحد من حوادث الغرق

11:44

ورشة متخصصة في جامعة فيلادلفيا لتعزيز أمن المختبرات

11:30

للمرة الثانية.. نجاة ناشط عراقي من محاولة اغتيال في بابل

11:22

أزمة جديدة تضرب كأس العالم 2026 والجماهير تدفع الثمن

11:13

راصد: رقابة كثيفة منخفضة الأثر لمناقشات تقرير ديوان المحاسبة

11:07

توم وجيري يعودان إلى السينما في البوصلة المحرمة

10:58

مرج زبيد وراجب …. بساط أخضر يعكس جمال عجلون

10:50

الحكومة: الغلق المالي للناقل الوطني في تموز وبدء الإنشاءات صيفا

وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله