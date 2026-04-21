البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح

وطنا اليوم:وافقت الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد يوم الاثنين الموافق 20 نيسان 2026، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح، وحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للمجموعة هيثم البطيخي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% من رأس المال، أي ما يعادل 27 مليون دينار أردني.

وصادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع، وحضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وممثلين عن البنك المركزي الأردني، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومدققي حسابات البنك، على البيانات المالية للبنك وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة العمل المستقبلية، في خطوة تعكس التزام البنك بالشفافية وتعزيز الثقة مع مساهميه وكافة الأطراف ذات العلاقة.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة تحقيق صافي أرباح بلغ 151.1 مليون دينار أردني عن العام 2025، مع عائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 16.4%، في حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 5.46 مليار دينار أردني، مدعوماً بقاعدة ودائع متينة وصلت إلى 3.93 مليار دينار، فيما واصل البنك تنمية محفظته الائتمانية لتصل إلى 2.09 مليار دينار أردني. كما حافظت المجموعة على مستويات قوية من نسبة كفاية رأس المال بلغت نحو 21.92%، وسجلت صافي نسبة التمويل المستقر 138.5% وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية، بما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على دعم خطط النمو المستقبلية بثقة واستدامة.

وفي كلمتها أمام الهيئة العامة، أكّدت الشيخة ادانا الصباح أن النتائج التي حققها البنك خلال عام 2025 تعكس صلابة نموذج أعماله ونجاح نهجه المؤسسي المتوازن، والذي يرتكز على تحقيق نمو مستدام مدعوم بإدارة حصيفة للمخاطر وتعزيز جودة الأصول، مشيرة إلى أن تحقيق صافي أرباح بلغ 151.1 مليون دينار أردني، إلى جانب المحافظة على مستويات مريحة من السيولة وكفاية رأس المال، يعكس كفاءة السياسات التشغيلية والمالية التي ينتهجها البنك.

وأضافت أن البنك واصل خلال العام الماضي ترسيخ متانة مركزه المالي وتوسيع قاعدة أعماله في الأسواق التي يعمل بها، مستنداً إلى قاعدة رأسمالية قوية ونهج مصرفي متحفظ، إلى جانب التوسع المدروس في الأنشطة التمويلية، بما يسهم في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير حلول مالية متكاملة تلبي احتياجات العملاء، وتحقق قيمة مضافة للمساهمين.

وأوضحت الشيخة الصباح أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته التي تركز على التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية، إلى جانب توسيع دوره في مجالات التمويل المستدام، مشيرةً إلى التقدم المحرز في عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها المضي قدماً في إجراءات الاستحواذ على حصة مسيطرة في بنك FIMBank في مالطا، في خطوة تعكس توجه البنك نحو توسيع حضوره الإقليمي وتنويع مصادر الدخل.

وأكّدت الشيخة الصباح أن هذا التميز المؤسسي للبنك هو ثمرة تكاتف جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والإيمان الراسخ بفرص النمو في السوق الأردني، مدعومين بالدور الجوهري للبنك المركزي الأردني الذي يواصل توفير البيئة التنظيمية المحفزة لاستقرار القطاع ونجاح المؤسسات المالية.

وفي ختام كلمتها، ثمّنت الشيخة الصباح الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية في تعزيز استقرار القطاع المصرفي، وفي مقدمتها البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية، ودائرة مراقبة الشركات والمؤسسات الرسمية في الأردن، والجهات الرقابية والبنك المركزي في كل من العراق، وقبرص، مشيدةً في الوقت ذاته بجهود الإدارة التنفيذية وكوادر البنك، والتي كان لها الدور الأبرز في تحقيق هذه النتائج والحفاظ على مسار النمو المستدام.

كما أعربت الشيخة الصباح عن تقديرها للمساهمين وعملاء البنك على ثقتهم، مؤكدةً أن البنك الأردني الكويتي مستمر في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز قوته المالية والائتمانية وتحقيق نمو مستدام، مع الالتزام التام بنهج حصيف في إدارة المخاطر والتقيد بالتشريعات الناظمة للعمل المصرفي، بما يضمن الحفاظ على مكانة البنك الرائدة محلياً وإقليمياً وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين.

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي للمجموعة هيثم البطيخي أن النتائج المالية التي حققها البنك خلال عام 2025 تأتي انعكاساً مباشراً للتقدم في تنفيذ استراتيجيته طويلة الأمد، والتي ترتكز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية بما يلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء.

وأشار البطيخي إلى أن البنك واصل خلال العام الماضي تعزيز محفظته الائتمانية لتصل إلى نحو 2.09 مليار دينار أردني، ضمن نهج مدروس يوازن بين النمو وإدارة المخاطر، بما يدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب المحافظة على مستويات مرتفعة من السيولة وكفاية رأس المال.

كما لفت إلى أن البنك عزّز من جاهزيته التشغيلية والأمنية من خلال حصوله على شهادة ISO/IEC 27001:2022 في إدارة أمن المعلومات، إلى جانب تحقيق إنجاز نوعي بحصوله على شهادة EDGE للأبنية الخضراء، في إطار التزامه بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد، بما يعكس نهجاً مؤسسياً متكاملاً يوازن بين النمو والمسؤولية. وتطرّق إلى عدد من الإنجازات المميزة التي حققها البنك الأردني الكويتي والتي توجت بحصول البنك على العديد من الجوائز المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن البنك حقق تقدماً ملموساً في تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتعزيز قنوات الدفع الإلكتروني، إلى جانب توسيع شراكاته الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يعزز من قدرته على تقديم خدمات مصرفية متطورة ومتكاملة، ويدعم توجهاته نحو الابتكار والشمول المالي.