تجارة الأردن تثمّن قرار الحكومة بتمديد مهلة تجديد رخص المهن دون غرامات

3 ساعات ago
وطنا اليوم:ثمّنت غرفة تجارة الأردن قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد مدة تجديد رخص المهن ضمن مناطق البلديات حتى نهاية يوم 30 حزيران 2026، دون ترتيب أي غرامات على طالبي التجديد، وذلك بهدف تمكين المستثمرين وأصحاب المهن من استكمال إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة.
وأكّدت الغرفة في بيان اليوم أن القرار يشكّل خطوة إيجابية تعكس حرص الحكومة على دعم بيئة الأعمال والتخفيف من الأعباء المالية والإجرائية على القطاع الخاص، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضافت أن تمديد المهلة يمنح أصحاب المهن مزيداً من الوقت لتصويب أوضاعهم واستكمال متطلبات الترخيص الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الامتثال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل مناطق البلديات.
وأشارت الغرفة إلى أهمية استمرار تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بترخيص المهن، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة الأنشطة التجارية والخدمية.


