أمريكا وإيران تدرسان خياراتهما العسكرية حال تجدد الحرب

3 ساعات ago
وطنا اليوم:نقل موقع أكسيوس عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الرئيس وفريقه يناقشون شكل الحملة العسكرية على إيران حال تجددها.
وذكر أن محاولة السيطرة على جزيرة خارك الاستراتيجية ضمن النقاشات داخل الإدارة، لكنه قال: لم نصل بعد إلى مرحلة يُحسم فيها الخيار النهائي بين الاتفاق واستئناف القتال.
وأشار إلى أن الحديث السابق عن حملة مدتها 6 أسابيع قد يكون مجرد حديث عن المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه “نحن الآن في المرحلة الثانية، أما الثالثة فهي إما مزيد من القصف أو اتفاق سلام”.
وبين أن المفاوضات تراوحت بين عدم صنع سلاح نووي وعدم التخصيب داخل إيران وتجميده مؤقتا. ورجح الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مقابل اتفاق مناسب.
بالمقابل، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قاليباف، إن “ترامب، عبر فرض الحصار وانتهاك وقف إطلاق النار، يريد أن يحوّل طاولة المفاوضات هذه، في أوهامه، إلى طاولة استسلام، أو أن يبرّر إشعال الحرب مجدداً”.
وأشار قاليباف إلى أنه “لا نقبل التفاوض تحت ظل التهديد، وقد تجهزنا في الأسبوعين الماضيين لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة”.


