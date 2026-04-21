مصدر باكستاني: ترمب قد يحضر شخصيا في حال التوصل لاتفاق

وطنا اليوم:أكد مصدر باكستاني أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يحضر شخصياً أو عبر الإنترنت في المفاوضات التي تشهدها اليوم إسلام آباد في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأضاف المصدر أن هناك زخم لانطلاق جولة ثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية غدا، والأمور على ما يرام والمحادثات تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني ‌محمد باقر قاليباف إن طهران لا ⁠تقبل التفاوض مع الولايات المتحدة تحت التهديد.

وأضاف قاليباف، وهو أيضا كبير المفاوضين الإيرانيين، ‌في ⁠منشور على “إكس”: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ⁠يسعى لتحويل طاولة المفاوضات إلى ⁠طاولة استسلام.

وأبدت الولايات المتحدة ثقتها في أن محادثات السلام مع إيران ستعقد في باكستان، وقال مسؤول إيراني كبير إن طهران تدرس المشاركة فيها، لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة وحالة من الضبابية مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته.

ويرغب ترامب في التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من ارتفاع أسعار النفط والصدمات في أسواق الأسهم، لكنه يصر على أن إيران لا يمكن أن تمتلك الوسائل لصنع سلاح نووي.

وتأمل إيران في استغلال سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، للتوصل إلى اتفاق يمنع استئناف الحرب ويخفف العقوبات، لكن دون أن يعرقل برنامجها النووي.

وقال المسؤول الإيراني لرويترز إن طهران “تدرس بإيجابية” المشاركة في المحادثات، في تغير واضح في اللهجة مقارنة بالتصريحات السابقة التي استبعدت المشاركة، لكنه شدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وقال المصدر اليوم الثلاثاء طالباً عدم نشر هويته “الأمور تسير قدما والمحادثات في طريقها للانعقاد غدا”.