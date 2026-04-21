الأحوال المدنية : 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025

ساعتين ago
الأحوال المدنية : 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025

وطنا اليوم:قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، الاثنين، إن عدد واقعات الزواج خلال 2025 بلغ 74,034 حالة، مقابل 23,705 حالات طلاق.
وأضاف الطيب، أنه سجل 179,666 واقعة ولادة و31,015 حالة وفاة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تخص الأردنيين حملة الرقم الوطني.
وبين أن عدد المواطنين الأردنيين بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 8,905,574 مواطنا، مؤكدا أن الدائرة تقدم خدماتها أيضا لغير الأردنيين، بما في ذلك توثيق واقعات الزواج والولادة والوفاة والطلاق، لتسهيل معاملاتهم في بلدانهم.
وأشار إلى أن “الأحوال المدنية والجوازات” قطعت شوطا كبيرا في مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق، حيث جرت أرشفة نحو 85 مليون وثيقة حتى الآن، فيما يتبقى قرابة 70 مليون وثيقة قيد العمل.
وأوضح الطيب أن الدائرة أوقفت العمل بالتسجيل اليدوي بشكل كامل منذ 2002، لتتحول جميع المعاملات إلى النظام الإلكتروني، مما أسهم في تسريع الإجراءات وإلغاء القيود الجغرافية التي كانت تفرض على المواطنين مراجعة مواقع محددة لإنجاز معاملاتهم.
وأضاف أن الأرشفة الإلكترونية أنهت معاناة البحث التقليدي في الملفات، حيث أصبح بالإمكان الوصول إلى أي وثيقة خلال دقائق معدودة، مقارنة بالفترات الزمنية الطويلة التي كانت تتطلبها العملية سابقًا.


