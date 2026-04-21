5 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة الاثنين

وطنا اليوم:استشهد 5 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة، الاثنين، في وقائع منفصلة، وفق ما أفاد به مسؤولو قطاع الصحة الفلسطيني.
وقال مسعفون إن رجلا استشهد بغارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج في وسط القطاع الفلسطيني، في حين أسفرت غارة أخرى عن استشهاد شخص وإصابة آخرين في مدينة غزة.
وفي وقت لاحق الاثنين، قال مسؤولون من قطاع الصحة في مستشفى ناصر إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في غرب خان يونس جنوبي غزة.
ويقول مسعفون في قطاع غزة إن أكثر من 750 فلسطينيا استشهدوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين تقول إسرائيل إن مسلحين قتلوا أربعة من جنودها. وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.


وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله