وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض

وطنا اليوم:غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض، لتطوي بذلك صفحة من أبرز رموز الدراما الخليجية والعربية.

نعي رسمي لسيدة الشاشة
ونعى الحساب الرسمي لـ “مؤسسة الفهد للإنتاج الفني” الراحلة في بيان مؤثر، أكد فيه أنها انتقلت إلى رحمة الله بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء، قدمت خلالها عشرات الأعمال التي رسخت مكانتها كأحد أعمدة الفن الخليجي.

إرث فني خالد
وجاء في البيان أن حياة الفهد كانت رمزا للدراما، ولقبت بـ “سيدة الشاشة الخليجية”، حيث تركت إرثا فنيا ضخما سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال، بما قدمته من أعمال شكلت علامة فارقة في تاريخ التلفزيون.

تأسيس الدراما الخليجية
تعد الراحلة من أبرز مؤسسي النهضة الفنية في الكويت، حيث أسهمت في تقديم قضايا اجتماعية وإنسانية لاقت نجاحا واسعا، وسط حالة من الحزن العميق التي خيمت على الأوساط الفنية والجماهيرية عقب هذا الرحيل المر.


24 ساعة
12:21

وفيات الثلاثاء 21-4-2026

12:11

العقبه :توقيع اتفاقيات التعلم في بيئة العمل

12:02

انزعي الحجاب أو ارحلي.. شهادات صادمة لمسلمات فصلن من شركة فرنسية

11:59

السيايده: 150 الف طن من النفايات يستقبل مكب نفايات العقبة يوميا

11:50

زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتسييج البرك الزراعية للحد من حوادث الغرق

11:44

ورشة متخصصة في جامعة فيلادلفيا لتعزيز أمن المختبرات

11:30

للمرة الثانية.. نجاة ناشط عراقي من محاولة اغتيال في بابل

11:22

أزمة جديدة تضرب كأس العالم 2026 والجماهير تدفع الثمن

11:13

راصد: رقابة كثيفة منخفضة الأثر لمناقشات تقرير ديوان المحاسبة

11:07

توم وجيري يعودان إلى السينما في البوصلة المحرمة

10:58

مرج زبيد وراجب …. بساط أخضر يعكس جمال عجلون

10:50

الحكومة: الغلق المالي للناقل الوطني في تموز وبدء الإنشاءات صيفا

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله