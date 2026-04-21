وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض

وطنا اليوم:غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض، لتطوي بذلك صفحة من أبرز رموز الدراما الخليجية والعربية.

نعي رسمي لسيدة الشاشة

ونعى الحساب الرسمي لـ “مؤسسة الفهد للإنتاج الفني” الراحلة في بيان مؤثر، أكد فيه أنها انتقلت إلى رحمة الله بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء، قدمت خلالها عشرات الأعمال التي رسخت مكانتها كأحد أعمدة الفن الخليجي.

إرث فني خالد

وجاء في البيان أن حياة الفهد كانت رمزا للدراما، ولقبت بـ “سيدة الشاشة الخليجية”، حيث تركت إرثا فنيا ضخما سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال، بما قدمته من أعمال شكلت علامة فارقة في تاريخ التلفزيون.

تأسيس الدراما الخليجية

تعد الراحلة من أبرز مؤسسي النهضة الفنية في الكويت، حيث أسهمت في تقديم قضايا اجتماعية وإنسانية لاقت نجاحا واسعا، وسط حالة من الحزن العميق التي خيمت على الأوساط الفنية والجماهيرية عقب هذا الرحيل المر.