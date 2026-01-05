مؤسسات تميزت في عام 2025 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نموذجاً

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

انقضى عام 2025 وبدأنا في عام جديد وهو عام 2026 ، وهنا لابد من عمل جردة حساب لوزارات ومؤسسات حكومية أبدعت وتميزت في أدائها وجذبت الأنظار من زخم البرامج والخطط والمشاريع الريادية والإبداعية المتميزة في عملها على مدار العام ، وكل هذه البرامج كانت غير مألوفة ، ساهمت بشكل ملفت وجدي وحثيث في نشر ثقافة العمل بنزاهة ونظافة من شبهات الفساد والحوكمة الرشيدة، والمساهمة في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله للحد من انتشاره وشيوعه، ليصبح سلوكا بشريا معتاداً ، بهدف اجتثاثه من جذوره ، والقضاء عليه أو الحد منه وانحساره قدر الإمكان ، ولذلك ساهمت هذه النشاطات التي قامت بها الهيئة على مدار العام بتحفيز كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية بما فيها موظفيها للسير بهذا النهج القويم للوصول وتحقيق التوجيه الملكي المبتغى بكسر ظهر الفساد ، وهذه هي رسالة ورؤية الهيئة المستمدة من الدعم الملكي الهاشمي من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ، ومن هذه النشاطات والفعاليات مسابقة مؤشر النزاهة الوطني الذي يهدف إلى تحفيز الوزارات والمؤسسات الحكومية على الإلتزام بمعايير النزاهة الوطنية في عملها ، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية التي أعدتها تحت عنوان أردن مزدهر.. جوهر النزاهة ، وكذلك قافلة النزاهة التي جالت كافة محافظات المملكة لتعزيز منظومة مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وأهميتها وأثرها الإيجابي على تقدم الدول وتطورها بشتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والإدارية ، عدا عن البرامج والمحاضرات التثقيفية التي تعقدها الهيئة في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، بالإضافة إلى الجامعات العامة والخاصة ، وغيرها العديد من الأنشطة ، وهذا غيض من فيض ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، كما أن الهيئة تقدمت عدة درجات على مدركات الفساد على مستوى دول العالم وفق تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية ، جهود جبارة مميزة ومتميزة تقوم بها الهيئة للوصول إلى أردن خالي من داء الفساد بما ينعكس إيجاباً على سمعة الأردن عالميا ، ويساهم في تشجيع وتحفيز وجذب المستثمرين للاستثمار في الأردن ، وللحديث بقية.

