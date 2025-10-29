بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

إبرام مذكرة تفاهم بين “النزاهة” والمركز الأردني للتصميم والتطوير

23 ثانية ago
إبرام مذكرة تفاهم بين “النزاهة” والمركز الأردني للتصميم والتطوير

وطنا اليوم:أبرمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمركز الأردني للتصميم والتطوير مذكرة تفاهم اليوم الأربعاء بهدف التعاون في مجالات خدمات الأمن السيبراني وعقد دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المستقبل وفقًا للتشريعات السارية والمساهمة في إعداد الألعاب الإلكترونية والمسابقات المُعتمِدة على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي إضافة إلى إجراء فحوصات الاختراق وحملات التصيّد .
وقع المذكرة عن الهيئة رئيس مجلسها د. مهند حجازي فيما وقعها عن المركز مديره العام المهندس أيمن أحمد البطران .
يُذكر أن المركز الأردني للتصميم والتطوير مؤسسة رسمية مستقلة متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي إضافة إلى مجالات أخرى .
ويأتي إبرام هذه المذكرة تأكيدًا على ضرورة حشد الطاقات الوطنية وتكاملها لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد والحفاظ على البُنى التحتيّة الرقمية للهيئات والمؤسسات الحكومية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي ضمن أُطر النزاهة والحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد .

وقد أعرب د. حجازي عن سعادته لتوقيع هذه المذكرة التي تعني الكثير للهيئة آملًا في تعظيم علاقات التعاون مع المركز وخاصة في المجالات التقنية والتكنولوجية التي تتخذها الهيئة أسلوب عمل في شتّى مناحي عملها .
من جانبه أعرب المهندس البطران عن استعداد المركز لعقد ورش تدريبية وتوعوية لموظفين في الهيئة في المجالات التي تعزز وتنمي قدراتهم ومهاراتهم .
يُذكر أن المركز الأردني للتصميم والتدريب مؤسسة عسكرية حديثة مستقلة تأسس بتوجيه من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عام 1999 ويعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ويُعنى بالبحث والتطوير لتوفير الحلول المُثلى في المجالات الدفاعية والتجارية للأردن بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط وتغطي خدماته مجالات قطاع الأنظمة البرية والحلول الصناعية ، قطاع معدات القوات المسلحة وحلول التسليح قطاع التكنولوجيا الذكية والالكترونيات المتقدمة وقطاع الدعم والخدمات .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:22

بعد عودة وقف إطلاق النار.. رسالة تحذير من بن غفير لنتنياهو

15:14

الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة

14:52

تخلله إقامة معرض لشركات البريد والتوصيل في المملكة هيئة تنظيم الاتصالات تنظم احتفـالاً بيوم البريد العالمي وتطلق مبادرة “رياديو البريد” لطلبة الجامعـات

14:39

المومني عن مشروع المدينة الجديدة: نُعلن التفاصيل عند اكتمالها

14:23

المومني: الحكومة لا تمس أموال صندوق استثمار أموال الضمان

13:57

حين يتحدث الميدان بصوت الإخلاص يولد الأمن الحقيقي للوطن

13:55

أمنية احدى شركات Beyon تطلق أول مركز متكامل للكشف والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني في المملكة بالتعاون مع DTS Solution التابعة لشركة Beyon Cyber

13:54

إطلاق مشروع التمكين السياسي والديمقراطي في مادبا

13:53

عزم تتصدر الأداء النيابي خلال الدورة الاولى للبرلمان

13:51

من الانقسام إلى البناء: طريق الشرق الأوسط نحو استقرارٍ وتنميةٍ مستدامة

13:49

أورنج الأردن ترعى مؤتمر MENA YES! 2025 لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل

13:46

مسؤول سوري سابق يكشف مقتل الصحفي أوستن تايس بأمر من الأسد

وفيات
وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025