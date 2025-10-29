إبرام مذكرة تفاهم بين “النزاهة” والمركز الأردني للتصميم والتطوير

وطنا اليوم:أبرمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمركز الأردني للتصميم والتطوير مذكرة تفاهم اليوم الأربعاء بهدف التعاون في مجالات خدمات الأمن السيبراني وعقد دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المستقبل وفقًا للتشريعات السارية والمساهمة في إعداد الألعاب الإلكترونية والمسابقات المُعتمِدة على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي إضافة إلى إجراء فحوصات الاختراق وحملات التصيّد .

وقع المذكرة عن الهيئة رئيس مجلسها د. مهند حجازي فيما وقعها عن المركز مديره العام المهندس أيمن أحمد البطران .

يُذكر أن المركز الأردني للتصميم والتطوير مؤسسة رسمية مستقلة متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي إضافة إلى مجالات أخرى .

ويأتي إبرام هذه المذكرة تأكيدًا على ضرورة حشد الطاقات الوطنية وتكاملها لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد والحفاظ على البُنى التحتيّة الرقمية للهيئات والمؤسسات الحكومية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي ضمن أُطر النزاهة والحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد .

وقد أعرب د. حجازي عن سعادته لتوقيع هذه المذكرة التي تعني الكثير للهيئة آملًا في تعظيم علاقات التعاون مع المركز وخاصة في المجالات التقنية والتكنولوجية التي تتخذها الهيئة أسلوب عمل في شتّى مناحي عملها .

من جانبه أعرب المهندس البطران عن استعداد المركز لعقد ورش تدريبية وتوعوية لموظفين في الهيئة في المجالات التي تعزز وتنمي قدراتهم ومهاراتهم .

يُذكر أن المركز الأردني للتصميم والتدريب مؤسسة عسكرية حديثة مستقلة تأسس بتوجيه من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عام 1999 ويعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ويُعنى بالبحث والتطوير لتوفير الحلول المُثلى في المجالات الدفاعية والتجارية للأردن بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط وتغطي خدماته مجالات قطاع الأنظمة البرية والحلول الصناعية ، قطاع معدات القوات المسلحة وحلول التسليح قطاع التكنولوجيا الذكية والالكترونيات المتقدمة وقطاع الدعم والخدمات .