نائب رئيس عمّان الأهلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز طب الأسنان (ACTA) بجامعة أمستردام

وطنا اليوم:قام نائب رئيس جامعة عمّان الأهلية للشؤون الأكاديمية / عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان بزيارة علمية إلى المركز الأكاديمي لطب الأسنان (ACTA) في جامعة أمستردام في هولندا، بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال التعليم والتدريب السريري لطب الأسنان، وتعزيز آفاق التعاون الأكاديمي.

ويُعد مركز (ACTA) من المؤسسات الرائدة عالمياً في هذا المجال، حيث يحتل المرتبة الثالثة عالمياً في طب الأسنان وفق تصنيف QS، ما يجعله أنموذجاً متقدماً في التعليم الطبي والتدريب السريري.

وخلال الزيارة، عقد الدكتور حمدان سلسلة من اللقاءات مع إدارة المركز، شملت عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور Fedde Scheele، ونائب العميد للشؤون الأكاديمية الدكتور Etienne Verheijck، ورئيس قسم الماجستير (السريري) الأستاذ الدكتور Bruno Loos، ورئيسة قسم البكالوريوس (الأساسي) الدكتورة Belinda Barma.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجالات تطوير البرامج الأكاديمية، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق للتعاون البحثي والتدريب المتخصص لطلبة طب الأسنان.

كما اطّلع الدكتور حمدان على منظومة التدريب السريري المعتمدة في المركز، حيث قدّم المسؤولون عرضاً شاملاً حول مراحل ومتطلبات تدريب أطباء الأسنان، إضافة إلى استعراض أحدث أساليب تقييم الأداء السريري، بما يعكس التقدم العلمي في هذا المجال.

وأكد الدكتور حمدان أهمية هذه الزيارة في دعم توجهات جامعة عمّان الأهلية نحو الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع جودة مخرجات كلية طب الأسنان وفق المعايير العالمية.