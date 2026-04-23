ضبط بئر مخالفة تبيع المياه وردمها في الرمثا

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه، إنّ كودارها في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع وزارة الداخلية وكوادر الأمن العام والدرك/شرطة الرمثا والإدارة الملكية لحماية البيئة وبناء على معلومات توافرت بوجود بئر مخالفة يقوم ببيع المياه، تحركت الفرق التفتيشية وتم الكشف على الموقع وتبين وجود بئر مخالفة قطر. 14 إنش عمق 200 متر داخل غرفة.
وأضافت سلطة المياه، أن الكوادر الفنية ردمت وأعدت الضبوطات بالواقعة.
وأكّدت أن حملتها بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وتفاعل الإخوة المواطنين لرصد وإزالة أية اعتداءات مستمرة بقوة وتحقق نتائج جيدة.
ودعت، الجميع إلى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك


