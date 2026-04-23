بلدية معان تبدأ صيانة الشوارع الرئيسية

وطنا اليوم:باشرت بلدية معان الكبرى اليوم الأربعاء، أعمال صيانة شوارع رئيسية ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

وأكدت البلدية أنها ستطرح قريبا عطاء لصيانة شوارع الأحياء السكنية في مختلف مناطق المدينة، بهدف معالجة الحفر والتشققات وتحسين واقع الطرق الداخلية.

ودعت البلدية المواطنين والسائقين إلى التعاون أثناء تنفيذ الأعمال، حرصا على السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة المرورية.