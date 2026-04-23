بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الدعجة تحذر الأردنيين من انتشار الأفاعي السامة

ساعتين ago
وطنا اليوم:حذّرت خبيرة الأفاعي هبة الدعجة من تزايد ظهور الأفاعي خلال فصلي الربيع والصيف، تزامناً مع خروجها من بياتها الشتوي، مشيرة إلى أنها تصبح في هذه الفترة أكثر نشاطاً وقد تميل إلى السلوك العدواني نتيجة الجوع ودخولها موسم التزاوج، ما يدفعها للبحث عن الغذاء وقد يؤدي إلى اقترابها من المنازل .
وأوضحت الدعجة أن الأفاعي السامة تنشط غالباً خلال ساعات الليل، وتتسم بحركة بطيئة وسلوك دفاعي، مؤكدة أنها لا تبادر بمهاجمة الإنسان إلا عند الشعور بالخطر، وأن غالبية حالات اللدغ تحدث بدافع الدفاع وليس الهجوم.
وبيّنت أن الأردن يضم نحو 37 نوعاً من الأفاعي، من بينها نسبة محدودة سامة لا تتجاوز 7%، وتتركز في مناطق الأغوار، لافتة إلى أن “أفعى فلسطين” تُعد من أخطر الأنواع السامة، وقد سُجّل مؤخراً رصدها في العاصمة عمّان، بما في ذلك داخل بعض المنازل.
وأكدت الدعجة أن القضاء على الأفاعي غير السامة يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي وزيادة انتشار الأنواع السامة، نظراً لدورها في الحد من القوارض، داعية إلى عدم التعامل المباشر مع الأفاعي وترك المهمة للجهات المختصة.
وأشارت إلى أنها تعمل في مجال التعامل مع الأفاعي السامة واستخلاص سمومها والسيطرة عليها، مبينة أن اهتمامها بهذا المجال بدأ منذ الصغر بدافع الفضول، وأنها تتلقى طلبات متكررة للمساعدة والإنقاذ، خاصة من السيدات.
وأضافت أن أول تجربة لها في هذا المجال كانت قبل خمس سنوات، حين تعاملت مع أفعى “حنيش” وأخرى حمراء داخل أحد المنازل، لتبدأ بعدها مسيرتها في التعامل مع الأفاعي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
